‘PSV moet vraagprijs van vijf miljoen bijstellen om lastig parket te voorkomen’

Het lijkt er momenteel niet op dat Derrick Luckassen volgend seizoen nog actief is bij Anderlecht. De centrumverdediger annex controlerende middenvelder wordt momenteel door Paars-Wit gehuurd van PSV en de Belgische topclub heeft een optie tot koop. De vijf miljoen euro die conform de huidige afspraken moet worden betaald aan de Eindhovenaren is voorlopig echter te gortig voor Anderlecht, zo schrijft Het Nieuwsblad.

Daardoor dreigt Luckassen in een lastig parket terecht te komen, want hij liet eerder doorschemeren dat een terugkeer naar PSV geen optie is. “Ik houd voor mezelf alle opties open, behalve teruggaan naar PSV. Dat is voor mij geen optie meer. Ik heb het daar twee keer geprobeerd en dat is niets geworden. Ik voel me bij PSV niet thuis en ik heb het daar wel gezien”, sprak Luckassen begin april tegenover De Telegraaf. Hij bracht vorig seizoen op huurbasis bij Hertha BSC door.

Het contract van Luckassen bij PSV loopt echter nog door tot 2022 en het is de vraag of de Eindhovenaren bereid zijn om de vraagprijs heel ver terug te schroeven. De 24-jarige centrumverdediger annex controlerende middenvelder werd in 2017 voor vijf miljoen euro overgenomen van AZ en het ligt niet voor de hand dat PSV een al te groot verlies wil lijden op de betaalde transfersom. Luckassen speelde dit seizoen 21 officiële wedstrijden voor Anderlecht en liet daarin een goede indruk achter.

Bij Anderlecht heeft de coronacrisis echter ook forse financiële gevolgen en de optie tot koop ter waarde van vijf miljoen is nu voorlopig te duur. Het Nieuwsblad meldt tegelijkertijd dat ook Philippe Sandler vermoedelijk na de zomer niet terugkeert bij Anderlecht. De 23-jarige verdediger werd dit seizoen gehuurd van Manchester City en speelde 11 officiële wedstrijden, een aantal dat door blessureleed relatief beperkt bleef. The Citizens hebben voor volgend seizoen waarschijnlijk andere plannen met hem.