‘Van de Beek voert telefoongesprek over transfer, maar moet geduld hebben’

Donny van de Beek bevindt zich nog altijd nadrukkelijk op de radar bij Real Madrid. Le10Sport weet te melden dat Zinédine Zidane, trainer van de Koninklijke, recent een telefoongesprek heeft gevoerd met de 23-jarige middenvelder van Ajax. Daarin heeft de Franse oefenmeester duidelijk gemaakt dat hij nog altijd gecharmeerd is van Van de Beek. Tegelijkertijd geniet de komst van Paul Pogba wel de prioriteit bij Real Madrid.

De naam van Van de Beek wordt al maandenlang in verband gebracht met Real Madrid. In een eerder stadium zouden alle partijen al een akkoord bereikt hebben over een transfer van de middenvelder naar de Spaanse hoofdstad, maar de coronacrisis heeft de oorspronkelijke plannen veranderd. Voetbal International meldde dat bij Van de Beek alles tussen speler, zijn management en Ajax is uitonderhandeld. Geïnteresseerde clubs hoeven alleen nog maar het gewenste bedrag te betalen, al is het onzeker of dat in de coronacrisis gebeurt.

Real Madrid is niet de enige gegadigde voor Van de Beek, zo benadrukt ook Le10Sport. Het Franse medium maakt melding van de belangstelling van Everton en Newcastle United, terwijl in een eerder stadium ook Manchester United in verband gebracht werd met de middenvelder van Ajax. Het zou Zidane hebben gemotiveerd om telefonisch contact te zoeken met Van de Beek, om zijn interesse nog eens te benadrukken en gedachten uit te wisselen. Daarmee zijn de intenties van Zidane naar verluidt duidelijk: hij heeft de naam van Van de Beek nog altijd hoog op het lijstje staan.

Bovenaan het verlanglijstje staat bij Real Madrid echter nog altijd de naam van Pogba. Er wordt echter rekening mee gehouden dat de middenvelder van Manchester United niet haalbaar is, daar zijn zaakwaarnemer Mino Raiola momenteel onderhandelt met Juventus. Van de Beek geldt in de Spaanse hoofdstad als ‘Plan B’, maar is bij Ajax niet met korting op te halen. Real Madrid kan dan ook pas in actie komen als Luka Modric, Toni Kroos, Isco, Gareth Bale of James Rodríguez verkocht wordt.