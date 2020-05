Domper voor AZ: basisklant weigert voorstel en vertrekt transfervrij

Stijn Wuytens gaat AZ verlaten. De Belgische verdediger trekt de deur van het AFAS Stadion de komende transferperiode achter zich dicht, zo bevestigt technisch directeur Max Huiberts. AZ wilde graag met hem door en bood hem een nieuw tweejarig contract, maar die aanbieding heeft Wuytens definitief afgeslagen. Met een aflopend contract op zak vertrekt hij transfervrij.

Huiberts laat aan Voetbal International weten dat Wuytens hoopt op een buitenlands avontuur. De Alkmaarders gaan niet de markt op voor een vervanger. “Vooralsnog vangen we het intern op”, aldus Huiberts. “De situatie waarin we met zijn allen zitten vanwege de coronacrisis, vraagt ons creatief te denken. Bovendien is er geen acuut probleem op de positie van Stijn. Tijdens zijn blessureperiodes heeft Teun Koopmeiners het prima gedaan op die plek en we hebben Joris Kramer ook nog in huis.”

Wuytens speelt sinds januari 2016 voor AZ. De afgelopen jaren was de Belg een vaste waarde in Alkmaar en ook onder trainer Arne Slot kwam hij regelmatig in actie. In het door de coronacrisis afgebroken seizoen kwam hij in alle competities tot 35 wedstrijden. Het besluit van de dertigjarige Wuytens van afgelopen weekend om zijn contract niet te verlengen is een tegenvaller voor AZ.

Slot sprak vorige week namelijk nog de hoop uit dat de routinier zou bijtekenen. “We hebben bijna geen aflopende contracten, alleen Ron Vlaar en Stijn Wuytens. Die wil ik er graag bij houden, zij zijn in gesprek met de clubleiding", zei hij tegenover Voetbal International. Wuytens brak door bij PSV, al schopte hij het nooit tot vaste basisklant. Via De Graafschap en Beerschot kwam hij bij Willem II terecht. In Tilburg groeide hij uit tot dragende kracht, met een transfer naar AZ als gevolg.