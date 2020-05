Advies van El Ghazi aan Ziyech ‘oliedom’: ‘Denk je dat nou echt?’

Hakim Ziyech heeft zijn laatste wedstrijd voor Ajax gespeeld en hij maakt zich klaar voor zijn transfer naar Chelsea, die club die hem voor maximaal 44 miljoen euro heeft aangetrokken. Anwar El Ghazi heeft als speler van Aston Villa ervaring in de Premier League en heeft Ziyech geadviseerd om wat meer het krachthonk in te duiken, zodat hij zich beter kan weren tegen het fysieke voetbal in Engeland. Hans Kraay junior vindt dat Ziyech dat advies moet negeren.

“Bereid je goed voor! Ga heel snel naar die gym! Je moet heel snel naar de gym gaan, want in de Premier League zijn het alleen maar beesten”, zei El Ghazi in een videoboodschap aan Ziyech. “Denk jij nou echt dat Hakim Ziyech vier keer per week anderhalf uur aan die gewichten gaat hangen? Nee, dat gaat hij niet doen”, stelt Kraay junior bij Voetbalpraat van FOX Sports. Volgens de oud-voetballer kan Ziyech het verschil maken in Engeland zoals hij dat ook bij Ajax heeft gedaan. “Als de centrale verdedigers na de training aan de gewichten gaan trekken, gaat hij nog even 21 ballen in de kruising krullen met zijn linkerbeen.”

Voetbalcommentator Vincent Schildkamp is het eens met Kraay junior. “Lampard lijkt mij een buitengewoon kundige coach. Je gaat Ziyech toch niet kopen om hem vervolgens vier dagen in de week de sportschool in te sturen?” Volgens presentator Jan Joost van Gangelen zou dat ‘oliedom’ zijn. “Natuurlijk zou dat dom zijn”, reageert Schildkamp. “Hij koopt hem om wie hij is. Hij heeft in de Champions League op het hoogste niveau laten zien dat hij op basis van techniek, inzicht en gogme het verschil kan maken.” Ajax ontvangt veertig miljoen euro voor Ziyech. Via bonussen kan de transfersom met nog vier miljoen euro oplopen.