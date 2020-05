Javier Tebas uit oorlogstaal richting Luuk de Jong en consorten

Luuk de Jong, Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Éver Banega werkten zich afgelopen weekeinde in de nesten door het verbreken van de quarantainemaatregelen die gelden in Spanje. Het viertal van Sevilla was zaterdag aanwezig bij een barbecue met minstens twaalf mensen. De vrouw van Banega, Valeria Juan, deelde twee foto's van de bijeenkomst en verwijderde die gauw, maar toen was het kwaad al geschied. Over het feit of De Jong en zijn ploeggenoten een sanctie tegemoet kunnen zijn, verschillen nu de lezingen.

Sevilla deelde zondagavond al de excuses die De Jong, Ocampos, Vázquez en Banega via hun Instagram-account maakten. De regionale krant ABC de Sevilla weet te melden dat het voorval voor het viertal met een sisser afloopt. De gemaakte excuses op social media zijn voor Sevilla voldoende, terwijl ook LaLiga-voorzitter Javier Tebas vergevingsgezind zou zijn. Deze lezing komt niet helemaal overeen met de uitspraken die Tebas naar aanleiding van het voorval heeft gedaan.

“LaLiga neemt altijd maatregelen, maar we hoeven dat niet openbaar te maken. We gaan disciplinaire maatregelen treffen, alleen zullen we dat niet bekendmaken. Het protocol is overtreden. Ik wil overigens onderstrepen dat de spelers hun excuses hebben gemaakt en om vergeving hebben gevraagd. Dat is behoorlijk positief. De spelers zijn een voorbeeld in de maatschappij, ze moeten voorzichtig zijn. Ik dank de spelers voor wat ze hebben gedaan om hun excuses te maken”, zo tekenen verschillende Spaanse media op uit de mond van Tebas.

“We moeten voor alles wat we doen onze verantwoordelijkheid nemen. Rond de trainingen zijn zoveel maatregelen getroffen dat de kans op een besmetting nihil is, maar dit soort bijeenkomsten baren me zorgen”, vervolgt de LaLiga-voorzitter. “We moeten voorzichtig zijn, ik doe in dat opzicht een beroep op alle spelers. Het is geweldig nieuws dat de regering ons toestemming gegeven heeft om weer te beginnen, zodat we op het veld de strijd om het kampioenschap, Europese tickets en degradatie kunnen voltooien. “

In een brief naar de LaLiga-clubs, die werd gepubliceerd door El Chiringuito, had Tebas al gesproken van 'onbegrijpelijk en ontoelaatbaar' gedrag van De Jong, Ocampos, Vázquez en Banega. “Ze brengen het voltooien van de competitie in gevaar. Dit soort dingen tonen een gebrek aan respect richting LaLiga, de clubs, de spelers en de trainers”, schreef Tebas. Het plan is om LaLiga vanaf 12 juni te hervatten en om dat voor elkaar te krijgen werden deze maand richtlijnen opgesteld door de regering, in samenspraak met LaLiga en de Spaanse voetbalbond (RFEF).