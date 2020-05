Ajax klopt aan om bedrag van tien miljoen euro naar beneden te krijgen

De coronacrisis heeft forse financiële gevolgen in de voetbalwereld. Een flinke kostenpost is de stadionhuur, die veel clubs op het moment naar beneden proberen te krijgen. Vitesse meent dat de huursom van 150.000 euro per maand voor het GelreDome gehalveerd moet worden en staat door dat standpunt tegenover de eigenaar van het stadion in een kort geding, maar ook Ajax en Feyenoord hopen op een verlaging van de huur.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat Ajax al aanklopte bij Henk Markerink, directeur van de Johan Cruijff ArenA. Algemeen directeur Edwin van der Sar deelde hem mede dat de Amsterdammers de vaste huursom aan de hoge kant vinden. Ajax betaalt op jaarbasis een huursom van tien miljoen euro, veruit het hoogste bedrag van alle Eredivisie-clubs. “We sluiten onze ogen natuurlijk niet voor de realiteit”, laat Markerink aan het Algemeen Dagblad weten.

“Maar juist door onze deal met de club is de huurkwestie geen grote zaak. Ajax betaalt 'gestaffeld' de huur. Er is een vast bedrag en een variabel gedeelte: hoe meer kaarten Ajax verkoopt, hoe hoger de huur die aan de Johan Cruijff Arena moet worden betaald. Nu er dus totaal geen kaartverkoop is, gaat ook de huur voor Ajax automatisch omlaag”, aldus Markerink. De situatie voor Feyenoord is lastiger. Stadion Feijenoord, dat De Kuip exploiteert, zit al langer in de financiële problemen en heeft zelfs al bij de gemeente Rotterdam aangeklopt voor hulp.

Feyenoord hoeft dus geen huurverlaging te verwachten en woordvoerder Raymond Salomon laat aan de krant weten dat er ‘concreet niks te melden valt’. “Maar de huur van het stadion is aanzienlijk en dus kijken we daar ook naar. Dat is logisch, nu we er al geruime tijd nauwelijks tot geen gebruik van maken en dit ook de komende maanden helaas maar zeer beperkt lijken te kunnen”, zegt Salomon. Feyenoord denkt wel aan een ‘handreiking’. “Hoe dan ook geldt dat de begroting van Feyenoord drastisch omlaag moet en we dus kritisch naar alle kosten kijken.”

AZ is sinds 2017 weer eigenaar van het AFAS Stadion en kreeg door het drama rond het ingestorte dak weliswaar te maken met een financiële domper, maar was tevens goed verzekerd. PSV heeft geen huurkosten door een gronddeal met de gemeente Eindhoven, maar betaalt op jaarbasis een zogenaamde erfpachtcanon van 2,4 miljoen euro. Ook FC Groningen en Heerenveen hebben reeds bij de gemeente aangeklopt met het verzoek tot een huurverlaging. Vitesse staat recht tegenover vastgoedmagnaat en GelreDome-eigenaar Michael van de Kuit, die geenszins van plan is om de huursom van Vitesse te verlagen.