‘Van Gaal had zijn feitenkennis niet op orde en kraamde zoveel onzin uit’

Eric Gudde was afgelopen weken de kop van jut bij SC Cambuur, De Graafschap en FC Utrecht, die boos waren over de gang van zaken rond het per direct beëindigen van de competities in het Nederlandse profvoetbal. Valentijn Driessen breekt in zijn column in De Telegraaf een lans voor de KNVB-directeur en merkt op dat het het ‘stil is aan het front van het nationale topvoetbal’.

“De rust keerde terug na een kort en hevig publiciteitsoffensief van Gudde met eerst een helder verhaal in De Telegraaf en daarna een goede beurt bij Studio Sport”, zo verwijst Driessen naar het interview dat Gudde vorige week zaterdag gaf in zijn krant. Een dag later schoof hij samen met Louis van Gaal aan bij Studio Sport. “Bij dat publieke optreden hielp de eveneens aanwezige Louis van Gaal de KNVB-directeur een handje. Van Gaal valt trouwens niet uit de media weg te slaan om zijn tweede, eenzijdige biografie te promoten.”

“Alleen bij het enige voetbalprogramma op de buis – Veronica Inside – is hij nog niet aangeschoven. Maar Van Gaal bleek bij Studio Sport zijn feitenkennis niet op orde te hebben en zoveel onzin uit te kramen dat Gudde het orakel eerst liet uitpraten om hem vervolgens de oren te wassen”, zo gaat de journalist van De Telegraaf verder. Driessen merkt op dat Gudde op de achtergrond bezig is met een lobby om vanaf augustus weer oefenwedstrijden te mogen spelen. De topvier Ajax, PSV, Feyenoord en AZ is tegelijkertijd dicht bij het opzetten van een noodfonds, waarmee andere clubs louter hun exploitatietekorten kunnen afdekken.

Driessen stelt dat Gudde in juni een plan wil presenteren ‘waarin hij schetst hoe het voetbal op te starten in de anderhalve-meter-samenleving’, nu er bij veel clubs al sprake is van salarisoffers en er dus een solidariteitsfonds komt. “Daarnaast bevat het plan een financiële paragraaf, waarbij het profvoetbal niet direct om gratis geld vraagt, maar eerder denkt aan ondersteuning middels bijvoorbeeld lage rentedragende leningen", aldus Driessen, die denkt dat de stap van FC Utrecht naar de UEFA over de toewijzing van de Europese plaatsen en het niet spelen van de bekerfinale hooguit voor 'wat reuring' zal zorgen.