Van Hanegem wijst op ‘aparte’ situatie bij Feyenoord na mislukte transfer

Willem van Hanegem snapt dat Bryan Linssen niet is ingegaan op de aanbieding van Feyenoord. De aanvoerder van Vitesse was in gesprek met de clubleiding van de Rotterdammers, maar heeft het aanbod van technisch directeur Frank Arnesen naar de prullenbak verwezen. De Kromme kan zich goed voorstellen dat Linssen aast op een beter contract en dat hij daarom volgend seizoen niet in De Kuip zal spelen.

Hoewel Feyenoord van mening is dat Linssen een goed aanbod is gedaan, had de speler zelf daar een ander gevoel bij. Hij liet weten dat uit het aanbod niet bleek dat de Rotterdammers hem heel graag wilden hebben. “Bij Feyenoord zeggen ze dat het roer omgaat qua salarissen”, schrijft Van Hanegem in zijn column voor het Algemeen Dagblad. “In De Kuip noemden ze voormalig technisch directeur Sjaak Troost al eens 'Sintersjaak' omdat hij net als zijn voorganger Martin van Geel werkelijk enorme salarissen gaf aan modale spelers. Liam Kelly staat bijvoorbeeld nog altijd op de loonlijst van mijn club voor ruim 600.000 euro. En Luciano Narsingh verdient nog veel meer.”

“Dan snap ik dat een transfervrije speler als Bryan Linssen niet blij wordt van een eerste aanbieding die een paar ton lager ligt dan het salaris van andere spelers”, vervolgt de oud-voetballer van onder meer Feyenoord. “Dat is - ook nu er crisis is - apart. Linssen zei nee tegen Feyenoord. Er zijn Feyenoorders die hem dat kwalijk nemen. Ik vind het zijn goed recht.” Linssen heeft nog altijd geen nieuwe club gevonden, maar naar eigen zeggen was hij in gesprek met een club uit de Bundesliga, terwijl hij in de media gelinkt werd aan Besiktas.

Van Hanegem is blij dat in Duitsland de bal weer is gaan rollen. Hij zegt uit te kijken naar de wedstrijd tussen Borussia Dortmund en Bayern München van dinsdagavond (18.30 uur). “Daar ben ik benieuwd naar”, vertelt hij. “Vooral naar spits Erling Haaland. Hij is niet zo verfijnd als de allergrootste spelers op aarde, maar ik vind hem wel een fenomeen. Aan het begin van dit seizoen oefende Feyenoord tegen Red Bull Salzburg en toen was die gozer niet af te stoppen. Hij bleef ook daarna maar scoren en doet dat nu in de Bundesliga.”