‘Transfer Vertonghen nabij met salarisvoorstel van zes miljoen euro’

De sportieve toekomst van Jan Vertonghen ligt mogelijk in Spanje. AS weet zondag namelijk te melden te melden dat Real Betis serieus werk maakt van de komst van de Belgische centrumverdediger. Vertonghen staat voor een transfervrij vertrek bij Tottenham Hotspur, nu hij en de Engelse club er niet uitkomen over een nieuw contract.

Vertonghen loopt aan het einde van dit seizoen uit zijn contract bij Tottenham en gaat vrijwel zeker vertrekken bij the Spurs. ESPN meldde eerder dit weekend dat de 33-jarige Belg zijn zinnen heeft gezet op een nieuw tweejarig contract ter waarde van 80.000 euro per week, maar tegen die voorwaarden wenst Tottenham de samenwerking niet te verlengen. Zodoende lijkt een zomers vertrek van Vertonghen onafwendbaar.

Volgens AS ziet Real Betis de komst van de linksbenige centrumverdediger transfervrij wel zitten en is de club uit Sevilla ook bereid om aan diens salariseisen te voldoen. Naar verluidt ligt er in het Benito Villamarín een tweejarig contract ter waarde van zes miljoen euro klaar voor Vertonghen, die daarmee na sterspeler Nabil Fekir de absolute grootverdiener zou worden binnen de selectie van trainer Rubi. Real Betis bezet momenteel een twaalf plaats in LaLiga en staat daarmee stevig in de middenmoot.

Vertonghen is bezig aan zijn achtste seizoen in dienst van Tottenham, dat in de zomer van 2012 ongeveer twaalf miljoen euro betaalde aan Ajax voor de diensten van de stopper. De laatste twee seizoenen is hij niet meer onomstreden bij de Londense club en speelde hij ’slechts’ 41 van de mogelijke 67 wedstrijden in de Premier League. Manager José Mourinho geeft doorgaans in het hart van de defensie de voorkeur aan Toby Alderweireld en Davinson Sanchéz.