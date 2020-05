De Boer wéér afgemaakt: ‘Het was respectloos, mijn dromen vielen in duigen’

Caner Erkin heeft zondag opnieuw hard uitgehaald naar Frank de Boer. De Turkse linksback maakte in de zomer van 2016 transfervrij de overstap van Fenerbahçe naar Internazionale, maar nadat De Boer als trainer zijn entree maakte bij de Italiaanse grootmacht, werd Erkin nog in dezelfde zomer verpatst aan Besiktas. Erkin was in 2016 al een kritisch op De Boer en pakt de huidige oefenmeester van Atlanta United dit weekend opnieuw hard aan.

Het zit Erkin nog altijd hoog dat hij naar eigen zeggen geen eerlijke kans kreeg van De Boer. De Turkse verdediger werd in 2016 op voorspraak van Roberto Mancini ingelijfd door Inter, maar nadat de Italiaan vertrok en De Boer werd aangesteld als coach, belandde hij razendsnel op een dood spoor. De Boer zag het geen moment zitten in Erkin, die niet mocht meetrainen met hoofdmacht van Inter en nog voor het begin van het seizoen werd verhuurd aan Besiktas. "Ik wilde Inter niet verlaten, zelfs niet nadat Roberto Mancini vertrok, maar de houding van Frank de Boer jegens mij was vreselijk", blikt Erkin terug in gesprek met FCInterNews.

"Hij negeerde me alsof ik een of andere tiener uit de jeugdopleiding was. Het was volkomen onacceptabel", vervolgt de back, die aanvankelijk wél het vertrouwen van Mancini genoot. De Italiaan werd in augustus echter ontslagen door Inter en een maand later opgevolgd door De Boer. Die experimenteerde in de elf wedstrijden waarin hij de leiding had over i Nerazzurri op de linksbackpositie met vier spelers: Cristian Ansaldi, Davide Santon, Yuto Nagatomo en Senna Miangue. Van Erkin wenste De Boer geen gebruik te maken. "De behandeling die ik van De Boer kreeg was volkomen respectloos. Hij gaf mijn carrière een verkeerde wending met zijn houding."

Erkin had vier jaar geleden in gesprek met Cumhuriyet al uitgelegd dat hij al snel niet meer hoefde te trainen van De Boer en bovendien geen enkele uitleg kreeg van de trainer. "Ik heb nooit begrepen waarom De Boer me zo behandelde", is Erkin nog altijd vol onbegrip. "Ik ben nooit voorgekomen in zijn plannen. Hij liet me buiten de selectie voor de laatste oefenwedstrijd van de voorbereiding en liet me zelfs niet meetrainen. Ik moest apart van de rest trainen. Ik denk dat hij mijn gevoelens wilde manipuleren in de hoop dat ik gefrustreerd zou raken en vertrekken."

Het huwelijk tussen Inter en De Boer hield overigens ook niet lang stand: de ex-trainer van onder meer Ajax ontving vanwege de tegenvallende resultaten al na 77 dagen zijn congé van de club. "Iedereen weet wat voor persoon De Boer is en daarom begrijp ik nog altijd niet hoe het hem is gelukt om trainer van Inter te worden. Jonathan Biabiany (ex-ploeggenoot van Erkin bij Inter, red.) zei ooit dat De Boer de slechtste trainer in de geschiedenis van Inter is en ik ben het met hem eens."

Erkin maakte het seizoen uiteindelijk op huurbasis af bij Besiktas en maakte een jaar later de definitieve overstap naar de club uit Istanbul. De 31-jarige verdediger staat nog altijd op de loonlijst bij de Zwarte Adelaars, maar zijn contract loopt na dit seizoen af. Erkin beseft dat zijn carrière anders had kunnen lopen als hij wel was geslaagd bij Inter. "Ik dacht dat het grote stap in mijn loopbaan ging worden, dat ik vaak aan spelen toe zou komen, prijzen ging winnen en het respect van de Inter-fans zou verdienen. Het is vreselijk dat al mijn dromen in duigen vielen vanwege een man die slechts tweeënhalf maand bij de club zat", besluit de 53-voudig international van Turkije zijn vurige betoog.