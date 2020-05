Heracles vraagt torenhoog bedrag voor Dessers na bod van droomclub

Racing Genk lijkt op dit moment de belangrijkste gegadigde om Cyriel Dessers in de zomerse transferperiode over te nemen van Heracles Almelo. Het Belang van Limburg weet zondagavond namelijk te melden dat de Belgische club een tweede bod op de spits heeft neergelegd in het Erve Asito. Onduidelijk is hoeveel Genk overheeft voor Dessers, maar Heracles verlangt naar verluidt zes miljoen euro voor de diensten van zijn aanvalsleider.

Voor Dessers zou een transfer naar Genk een droomtransfer zijn, daar de geboren Belg volgens Het Belang van Limburg als kind en tiener 'fervent supporter' was van de club. Genk eindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende zevende plaats in de Belgische competitie en wil met Dessers in de gelederen ‘keihard terugslaan’, zo klinkt het.

Dessers kan terugkijken op een succesvol Eredivisie-seizoen in dienst van Heracles Almelo. De 25-jarige spits was in 26 wedstrijden goed voor 15 doelpunten en kroonde zich daarmee tot topscorer van de competitie, samen met Feyenoorder Steven Berghuis. Daarnaast verzorgde hij vijf assists.

Heracles mikt naar verluidt op een transfersom van zes miljoen euro, wat zou neerkomen op de duurste uitgaande transfer uit de clubhistorie. Dat record staat nu nog op naam van Lennart Czyborra, die in januari voor ongeveer vier miljoen euro naar Atalanta verkaste. Dessers heeft nog een contract tot medio 2022 bij Heracles. Hij speelde eerder voor FC Utrecht, NAC Breda, Lokeren en OH Leuven en werd afgelopen winter ook al in verband gebracht met een transfer. Toen legde Heracles aanbiedingen van Celta de Vigo en SPAL naast zich neer en werd overigens ook Genk nog genoemd als geïnteresseerde club.