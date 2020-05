Luuk de Jong komt met zorgvuldig geformuleerd ‘excuus’ na ophef

Luuk de Jong, Éver Banega, Lucas Ocampos en Franco Vázquez hebben zich zondagavond verontschuldigd na het verbreken van de quarantainemaatregelen die gelden in Spanje. Het viertal was zaterdag aanwezig bij een barbecue met minstens twaalf mensen. De vrouw van Banega, Valeria Juan, deelde twee foto's van de bijeenkomst en verwijderde die gauw. In Spanje zijn samenkomsten van meer dan tien mensen niet toegestaan.

Alle spelers reageren via een bericht op Instagram Stories. De Jong biedt zijn excuses aan richting 'iedereen die aanstoot heeft genomen aan wat er gisteren is gebeurd'. Voor de daad zelf biedt hij geen verontschuldigingen aan. "Het zal niet nog een keer gebeuren", schrijft de spits wel. "We willen dat de competitie weer hervat kan worden. Onze enige wens is om weer te voetballen." Banega schrijft dat het ging om een 'familiebijeenkomst met ploeggenoten'. "Maar we zaten fout zonder het te beseffen. Ik wil me verontschuldigen. Het zal niet meer gebeuren."

Ocampos schrijft het belangrijk te vinden om zich te verontschuldigen en te erkennen dat de spelers 'een fout' hebben begaan, waarmee het imago van de club beschadigd is geraakt. "Om die reden kunnen we ons alleen maar verontschuldigen richting de club, onze ploeggenoten, de trainersstaf en de gehele samenleving. We kunnen garanderen dat we hiervan hebben geleerd en dat zulke dingen niet nog eens zullen plaatsvinden."

"Wat betreft gisteren: het was een fout", zegt ook Vázquez. "Het eerste wat we dus moeten doen is ons excuseren. We hebben iedereen laten vallen: ploeggenoten, trainers, de club en LaLiga. Maar we hebben ervan geleerd. Het zal niet nog eens gebeuren. Hopelijk kan het voetbal terugkeren." Het plan is om LaLiga vanaf 12 juni te hervatten en om dat voor elkaar te krijgen werden deze maand richtlijnen opgesteld door de regering, in samenspraak met LaLiga en de Spaanse voetbalbond (RFEF). Deze overtreding zal niet alleen realiseren in een boete van de club voor het viertal, maar ook in een boete voor Sevilla van de Spaanse voetbalbond.

In de studio van FOX Sports was zondagavond enig begrip voor De Jong en consorten. “Ik geef het je te doen: het is 37 graden daar. Maar je weet gewoon dat je in de spotlights staat, daar moet je weg van blijven. Je moet het gewoon niet doen", zei analist Ronald de Boer. Kees Kwakman vulde aan: "We moeten niet doen alsof we allemaal heilig zijn. Maar zeker op social media moet je uitkijken."