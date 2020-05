Reina verrast met tweet: ‘Het gewone volk gaat de straten op, niet?’

José Reina schaart zich achter de anti-lockdowndemonstraties die zaterdag plaatsvonden in veel grote steden in Spanje. In verschillende provinciale hoofdsteden, zoals Madrid, Sevilla, Valencia en Valladolid, trokken duizenden auto’s in een stoet over de openbare weg. Het protest werd geïnitieerd door de nationalistische partij Vox.

De doelman van AC Milan, die dit seizoen wordt verhuurd aan Aston Villa, plaatst op Twitter een foto van een 'autodemonstratie' rond Paseo de Recoletos, een boulevard in Madrid. "Het lijkt erop dat het gewone volk de straten op is gegaan, niet??", schrijft hij, met de hashtags #democratie en #samenstaanwesterker. Vorige maand tweette Reina nog dat de regering zichzelf 'belachelijk' maakt, toen duidelijk werd dat Spanje testkits had aangeschaft uit China die niet werkten. Zijn reactie is evenwel opvallend, daar Reina in maart zelf besmet raakte met het coronavirus en hevige symptomen vertoonde.

Eind maart vertelde Reina aan de Corriere dello Sport dat zijn ziekte begon met koorts, een droge hoest en hoofdpijn. "Het moeilijkste moment kwam toen ik niet meer kon ademen, ik kreeg 25 minuten geen zuurstof meer. Dat was het ergste wat ik mijn leven heb meegemaakt", zei de Spanjaard. "De angst kwam toen ik doorkreeg dat er geen zuurstof meer binnenkwam: eindeloze minuten van angst, alsof mijn keel opeens dichtzat. Daarna ben ik acht dagen binnen gebleven."

Toch lijkt Reina zich te scharen achter de anti-lockdowndemonstraties. Op de foto die hij plaatst, tonen de bestuurders van de auto's talloze Spaanse vlaggen en symbolen. Het protest is gericht tegen het beleid van de Spaanse regering. Door de strenge lockdown in Spanje kwam de economie de afgelopen maanden tot stilstand. In april meldde Spanje een werkloosheidspercentage van 14,2 procent. Het land probeert op dit moment via een vierstappenplan uit de lockdown te komen; deze week gingen bars, restaurants, bioscopen en theaters, zij het met dertig procent van de normale bezetting. De leider van Vox, Santiago Abascal, voerde de mars aan in Madrid. Hij riep iedereen wel op om zich te houden aan de gezondheidsmaatregelen en daarom vond het protest plaats vanuit auto's.

De regering van premier Pedro Sánchez wilde de demonstraties eigenlijk verbieden omdat de noodtoestand nog van kracht is, maar rechters in het land gaven Vox toestemming om de demonstraties te houden. De partij riep demonstranten op om mondkapjes te dragen en vlaggen aan de auto's te bevestigen; de Spaanse regering kon in de rechtszaak niet bewijzen dat de gezondheidsmaatregelen zouden worden overtreden.