Leipzig-captain zorgt voor verbazing bij Bruggink met schoenen uit 2013

RB Leipzig veegde zondagmiddag de vloer aan met FSV Mainz: 0-5. Timo Werner was goed voor een hattrick, waardoor zijn totaal aantal doelpunten dit seizoen op 24 komt. De Duitse spits hijgt daarmee Bundesliga-topscorer Robert Lewandowski (27) in de nek. Yussuf Poulsen scoorde eenmaal en leverde twee assists. Arnold Bruggink en Ronald de Boer zijn lovend over het tweetal, al waren het bij Poulsen niet alleen zijn voetballende kwaliteiten die opvielen bij de analisten van FOX Sports.

Bruggink was zondagmiddag co-commentator bij de Bundesliga-wedstrijd. In de eerste helft liet hij zijn oog vallen op de gele voetbalschoenen van Poulsen, die volgens hem bijzonder oud waren. In de rust kwam hij daar nog op terug. “Weet je waarom ik dit weet? Mijn middelste zoon had deze schoenen ook. Ik vind het wel geestig. Heeft hij daar er dan nog een paar van liggen?”, aldus Bruggink, die zich afvraagt hoe het komt dat Poulsen op oude voetbalschoenen van Nike speelde. Presentator Milan van Dongen wist te melden dat het om schoeisel uit 2013 gaat. “Iedereen heeft een unieke voet”, vult De Boer aan. “De ene iets dikker, de ander iets langer. Soms heb je dat een schoen gewoon heerlijk past. Misschien dat dit bij hem past.”

De gele schoenen van Yussuf Poulsen uit 2013.

Na afloop van het duel werd Werner vergeleken met Lewandowski, die volgens hen de beste spits ter wereld is. Werner staat volgens Bruggink iets lager in de pikorde. “Hij is meer een zwerver”, zegt hij over Werner. “Hij kan vanaf links, rechts en achter de spits spelen. Hij is een modernere variant.” Volgens Bruggink kan Werner ook ingezet worden als aanspeelpunt. “Wel als hij zich een beetje terug laat zakken. Ik denk dat hij ook een speler is die bij een trainer moet passen. Volgens de geruchten wil Liverpool hem graag hebben. Hij past er wel tussen in dat elftal.”

Ook De Boer denkt dat Werner goed in het team van manager Jürgen Klopp past. “Hij heeft loopvermogen en is totaal niet lui om die vuile meters terug te maken. En dat wil Klopp”, aldus de oud-international. “Real Madrid wordt dan ook genoemd”, vult Bruggink aan. “Maar dan denk je eerder: nee, doe maar niet.” Werner staat tot medio 2023 onder contract bij Leipzig. Tegenover Duitse media sloot hij een binnenlandse transfer naar Bayern München reeds uit.