Vrouw van Banega deelt en verwijdert schadelijke foto voor Luuk de Jong

Meerdere spelers van Sevilla, onder wie Luuk de Jong, hebben zich onttrokken aan de quarantainemaatregelen die gelden in Spanje. Samen met ploeggenoten Lucas Ocampos, Franco Vázquez en Éver Banega was De Jong zaterdag aanwezig bij een barbecue. De vrouw van Banega, Valeria Juan, deelde twee foto's van de samenkomst op sociale media, maar verwijderde die al gauw.

Op een van de twee foto's zijn minstens twaalf personen te zien, onder wie De Jong, die dicht bij elkaar aan tafel zitten. Op de andere foto staan elf personen; De Jong zit op een bank. Op de tafel lijkt een waterpijp te staan. Marca spreekt van een 'onverantwoordelijke' actie van De Jong en zijn drie Argentijnse ploeggenoten. In Spanje zijn bijeenkomsten van meer dan tien personen in een huis niet toegestaan.

Het plan is om LaLiga vanaf 12 juni te hervatten en om dat voor elkaar te krijgen werden deze maand richtlijnen opgesteld door de regering, in samenspraak met LaLiga en de Spaanse voetbalbond (RFEF). De spelers van Sevilla hebben zich daar niet aan gehouden, concludeert Marca. De overtreding zal niet alleen realiseren in een boete van de club voor het viertal, maar ook in een boete voor Sevilla van de Spaanse voetbalbond.

Volgens de krant zijn veel spelers niet blij met de opgestelde richtlijnen, omdat ze voorschrijven dat ze ruim voor aanvang van wedstrijden in quarantaine moeten blijven. LaLiga was bereid om zich daar flexibel in te tonen, afhankelijk van de ontwikkeling van de coronacrisis, maar kan die flexibiliteit volgens de krant nu gaan heroverwegen. Sevilla heeft nog niet gereageerd op de in Spanje veelbesproken foto's.