Bruma, St. Juste en Boëtius kansloos in grote Werner-show

RB Leipzig heeft zondagmiddag een zeer overtuigende overwinning geboekt op FSV Mainz 05: 0-5. De ploeg van trainer Julian Nagelsmann was een paar maten te groot voor de nummer vijftien van de Bundesliga, waar met Jeffrey Bruma, Jeremiah St. Juste en Jean-Paul Boëtius alle Nederlanders in de basis startten. Timo Werner was goed voor een hattrick en brengt zijn totaal aantal doelpunten dit seizoen op 24.

Eerder dit seizoen won Leipzig met 8-0 van Mainz. Gezien het scoreverloop vreesde de thuisploeg opnieuw voor een enorme afstraffing. Vanaf het eerste fluitsignaal was het eenrichtinsverkeer: Leipzig, waar Angeliño de hele wedstrijd op de bank zat, dicteerde en kwam na elf minuten spelen op voorsprong. Konrad Laimer haalde op de rechterflank de achterlijn en gaf voor op Werner, die bij de eerste paal opdook en scoorde in de verre hoek. De thuisploeg combineerde er lustig op los en het was wachten op de tweede treffer. Deze viel na 23 minuten spelen, toen Marcel Sabitzer de bal op het hoofd van Yussuf Poulsen legde. De aanvoerder van Leipzig kopte van dichtbij hard raak: 0-2.

Mainz kon niet anders doen dan tegenhouden. Leipzig deelde de lakens uit en kreeg goede kansen om de score verder uit te breiden. Waar Sabitzer aangever was bij het tweede doelpunt, tekende hij zelf voor de 0-3. Na een scrimmage behield Poulsen het overzicht, waarna de Oostenrijkse middenvelder de bal op fraaie wijze in de verre kruising schoot. Mainz liep in de eerste helft geen schade meer op, maar direct na rust noteerde Werner het mooiste doelpunt van de middag. Na uitstekend voorbereidend werk van Kevin Kampl was de spits het eindstation.

Werner had al een paar kansen verprutst toen na een uur spelen Mainz ontsnapte aan opnieuw een tegendoelpunt. Kampl schoot van net buiten het strafschopgebied raak, maar Poulsen stond hinderlijk buitenspel en dus ging het feestje niet door. Toch zou het 0-5 worden, want een kwartier voor tijd liep Werner weg uit de rug van St. Juste en schoot hij de bal knap over de uitgekomen doelman Florian Müller. Net als in de thuiswedstrijd tegen Mainz, waarin hij ook nog twee assists gaf, was Werner opnieuw goed voor een hattrick. In de slotfase jaagde Leipzig nog op de zesde treffer, maar meer leed werd Mainz bespard. De ploeg van Nagelsmann herovert de derde plaats en doet zo goede zaken met oog op kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League.