‘Olympiacos wil plannen van Arnesen bij Feyenoord voortijdig dwarsbomen’

Edgar Ié staat bij Olympiacos op de verlanglijst om de verdediging te versterken, zo meldt Sport 24 uit Griekenland. De 26-jarige verdediger werd afgelopen seizoen door Trabzonspor verhuurd aan Feyenoord en keert in principe terug in Turkije. Het is voorlopig de vraag wat de plannen van Trabzonspor zijn met Ié voor volgend seizoen. Zijn contract in Trabzon loopt door tot de zomer van 2022.

Olympiacos bereidt zich op dit moment voor op de hervatting van de Super League over een kleine twee weken. De grootmacht is na 26 wedstrijden nog ongeslagen en heeft een grote kans op het kampioenschap. Daarmee zou Olympiacos zich kwalificeren voor de derde voorronde van de Champions League. Men werkt achter de schermen al aan de selectie die na de zomer voor succes moet zorgen en ziet daarin een belangrijke rol weggelegd voor Ié.

De interesse van Olympiacos is mogelijk te verklaren door de aanwezigheid van trainer Pedro Martins. De Portugese manager had in het seizoen 2016/17 de leiding over Rio Ave; zijn landgenoot speelde op dat moment voor Os Belenenses in dezelfde competitie. Volgens Sport 24 is de komst van Ié echter pas realistisch als een verdediger vertrekt: de namen van Rúben Semedo, Ousseynou Ba en Pape Abou Cissé worden genoemd als spelers die mogelijk aan hun laatste seizoen bezig zijn in Piraeus.

Ié kwam dit seizoen op huurbasis tot negentien optredens voor Feyenoord, waarvan elf in de Eredivisie. In de laatste twee competitieduels van het seizoen bleef hij op de bank en kreeg Eric Botteghin de voorkeur naast Marcos Senesi in het hart van de defensie. Zaterdag zei technisch directeur Frank Arnesen in het Algemeen Dagblad dat het opnieuw huren van de Portugees een optie is. "Bij Ié zijn we afhankelijk van Trabzonspor. Als die club hem wil verkopen, wordt het moeilijk en haken wij af", gaf hij aan. "Als hij nog een jaar mag worden verhuurd, moeten we kijken of dat mogelijk is voor ons."