Schalke vervolgt dramatische serie met beschamende thuisnederlaag

In Gelsenkirchen stonden zondag twee ploegen tegenover elkaar die hard op zoek zijn naar de juiste vorm en punten: Schalke 04 versus FC Augsburg. De bezoekers verloren de laatste vier Bundesliga-wedstrijden, maar brachten in de Veltins Arena een einde aan die negatieve serie. Augsburg won met 0-3 door goals van Eduard Lowen, Noah-Joel Sarenren-Bazee en Sergio Córdova.

Schalke was voor de onderbreking van het Bundesliga-seizoen al bezig aan een vrije val. De vorm van het team van trainer David Wagner is er sinds de hervatting van de competitie niet beter op geworden. Na de 4-0 nederlaag van vorig weekend tegen Borussia Dortmund ging Schalke zondag op eigen veld onderuit tegen Augsburg, de nummer dertien op de ranglijst. Zondag wist Schalke voor de negende keer op rij niet te winnen. De bezoekers kwamen al vroeg in de wedstrijd op voorsprong. Het was Lowen die na zes minuten op fantastische wijze de score opende. Vanuit een vrije trap liet hij Schalke-doelman Markus Schubert van grote afstand kansloos.

Door de vroege voorsprong zat Augsburg, waar de Nederlandse verdediger Jeffrey Gouweleeuw negentig minuten op de bank zat, op rozen. Schalke wist er weinig tegenover te stellen en ontsnapte in de tweede helft meerdere keren aan een grotere achterstand. Een kwartier voor tijd werd het alsnog 0-2 via invaller Sarenren-Bazee. Hij profiteerde optimaal van gestuntel en slecht ingrijpen in de Schalke-verdediging. Oog in oog met Schubert schoot hij de bal hard in de kruising. Van een slotoffensief was er in de slotfase geen sprake. Het vertrouwen bij de club uit Gelsenkirchen is broos en in aanvallend opzicht speelt de club al geruime tijd niets klaar. In de voorgaande acht wedstrijden scoorde de ploeg slechts twee keer.

Augsburg bleef controleren en kreeg nog de beste mogelijkheden. In blessuretijd werd het zelfs nog 0-3 na opnieuw gestuntel in de achterhoede. Invaller Levent Mercan liet zich kinderlijk aftroeven door Córdova, die de bal simpel afpakte, de keeper omspeelde en scoorde in een leeg doel. Zodoende wint Augsburg voor het eerst sinds december 2015 weer van Schalke, dat nu op de achtste plaats staat.