‘Zidane volgt Bale met misstap in ‘fase nul’ na betrapping door buren’

Zinédine Zidane heeft afgelopen week de coronamaatregelen in Spanje overtreden, zo weet Sport zondag te melden. Omwonenden zagen de trainer van Real Madrid bij zijn tweede huis in een buitenwijk van Madrid. Het is tot zondagnacht nog verboden om zonder specifieke persoonlijke reden te reizen tussen twee verschillende plaatsen.

Zidane heeft een tweede huis buiten Madrid, dat volgens Sport een ‘behoorlijk stuk’ weg is van zijn eerste onderkomen in de Spaanse hoofdstad. Rond Madrid heerst nog altijd de zogenaamde ‘fase nul’, waardoor mensen niet tussen twee verschillende plaatsen mogen reizen. Tot zondagnacht wordt er alleen een uitzondering gemaakt voor mensen die een ‘bijzondere persoonlijke reden’ hebben om te reizen, maar mensen met een tweede huis krijgen daarentegen geen speciale toestemming.

Desondanks besloot Zidane afgelopen week al naar zijn tweede huis te reizen. Buren zagen de Franse oefenmeester en stelden Sport op de hoogte, al mocht de Spaanse sportkrant de gemaakte foto’s niet afdrukken. Dat er nog geen beelden van Zidane bij zijn tweede huis zijn opgedoken, redt de oud-middenvelder voorlopig nog van een straf. Als die beelden wel opduiken, moet Zidane vrezen voor een geldboete van 1500 euro.

Overigens is Zidane niet de eerste bij Real Madrid die in de problemen komt wegens het overtreden van de coronaregels. Sport meldt dat Gareth Bale halverwege maart, kort nadat Real Madrid-basketballer Trey Thompkins positief getest was op het coronavirus, de regels al aan zijn laars lapte om een potje golf te spelen. Afgelopen week heeft Real Madrid de trainingen in aangepaste vorm hervat en de spelers daarvoor ook getest op het coronavirus. De Spaanse regering gaf zaterdag groen licht voor een hervatting van LaLiga halverwege juni.