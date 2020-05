Vertonghen ziet eis van 8 miljoen geweigerd worden

Paris Saint-Germain en Internazionale onderhandelen over Mauro Icardi. Les Parisiens vinden de optie tot koop ter waarde van zeventig miljoen euro nu te gortig en dat biedt Chelsea een kans om de spits weg te kapen. (The Sun)

Napoli heeft Jeremie Boga geïdentificeerd als opvolger van José Callejon. De buitenspeler van Sassuolo staat ook in de belangstelling van Internazionale, Juventus, AC Milan, AS Roma, Arsenal, Sevilla en Borussia Dortmund. (La Repubblica)