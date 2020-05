‘Brands boort ‘excellente verstandhouding’ met Barcelona aan voor nieuwe deal’

Everton denkt een goede kans te maken om de strijd om Jean-Clair Todibo te winnen. Marcel Brands, director of football bij the Toffees, onderhoudt volgens Mundo Deportivo-journalist Francesc Aguilar een ‘excellente verstandhouding’ met Barcelona en is van plan die aan te boren voor de twintigjarige verdediger. De Catalanen zouden een bedrag van 25 miljoen euro verlangen voor Todibo.

Brands deed in het recente verleden meerdere malen succesvol zaken met Barcelona. André Gomes, Yerry Mina en Lucas Digne werden vorig seizoen door Everton overgenomen van de Catalanen. Door die onderhandelingen zou Brands nog altijd een goede band met de clubleiding van Barcelona hebben en hij wil die goede verstandhouding gebruiken om Todibo voor de neus van de concurrentie weg te kapen.

Todibo wordt momenteel door Barcelona verhuurd aan Schalke 04 en de Duitse club heeft een optie tot koop ter waarde van 25 miljoen. In de huidige financiële situatie achten die Königsblauen het echter niet verstandig om een dergelijk bedrag op tafel te leggen, wat andere clubs mogelijkheden biedt. Mundo Deportivo maakte afgelopen week melding van de interesse van verschillende Engelse, Italiaanse en Duitse clubs, onder wie Bayer Leverkusen en AC Milan. Tevens zou Todibo gebruikt kunnen worden als wisselgeld in een deal met Internazionale of Juventus om Miralem Pjanic of Lautaro Martínez naar het Camp Nou te halen.

Barcelona kan zich hoe dan ook verheugen op een forse winst, zo lijkt het. Barcelona nam Todibo in januari 2019 voor een miljoen over van Toulouse. De centrumverdediger, tevens jeugdinternational voor Frankrijk, doorliep de jeugdopleiding van Les Violetttes en speelde tien wedstrijden in de hoofdmacht, alvorens hij de overstap naar de Spaanse grootmacht maakte. In een jaar kwam hij tot vijf officiële wedstrijden in het eerste elftal van de Catalanen, tot hij in januari tijdelijk naar Schalke vertrok.