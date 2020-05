‘Serieuze concurrentiestrijd’ bij Ajax: ‘Sánchez ook niet de beste voetballer'

Sven Botman werd afgelopen seizoen door Ajax verhuurd aan sc Heerenveen. De coronacrisis maakte voortijdig een einde aan de huurperiode van de twintigjarige verdediger in Friesland, daar hij onlangs per direct terugkeerde naar Amsterdam. De vraag is of Botman er bij Ajax in slaagt om een basisplaats af te dwingen, maar Hicham Faik denkt in ieder geval dat zijn voormalig ploeggenoot het in zich heeft.

“Laat ik ermee beginnen dat ik het voor hem hoop”, zegt Faik in de podcast Radio Camataru van FeanOnline als ter sprake komt of Botman klaar is voor een basisplaats bij Ajax. In een eerder stadium werd al bekend dat Botman volgend seizoen een kans zou krijgen bij de hoofdmacht. “Sven is echt een jongen met veel kwaliteit, alleen als Daley Blind blijft... Dan wordt het een serieuze concurrentiestrijd. Maar goed, je weet nooit hoe zo'n seizoen loopt.”

Botman kwam afgelopen seizoen tot dertig officiële wedstrijden in het shirt van Heerenveen. Hij speelde zich zelfs in de kijker bij Norwich City en Udinese, waardoor Ajax besloot om zijn contract open te breken en te verlengen tot medio 2023. In Amsterdam maakte Botman, die tevens jeugdinternational is, nog niet zijn officiële debuut in de hoofdmacht, maar speelde hij wel 28 wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.

In de kritiek dat Botman in voetballend opzicht niet goed genoeg is, kan Faik zich niet vinden. “Ik heb hem dagelijks meegemaakt, dus ik denk dat ik wel een mening kan hebben over hem”, zegt de 28-jarige middenvelder. “Ik denk dat hij wel echt de kwaliteiten heeft om in elk geval bij een topclub in Nederland te spelen. Als hij z'n spel maar durft te spelen. Drie jaar geleden speelde Davinson Sánchez ook bij Ajax. Dat was ook niet de beste voetballer en die ging ook naar Tottenham Hotspur.”