Chiellini pakt nu ploeggenoot aan: ‘Real Madrid had ik begrepen, maar dat?’

Leonardo Bonucci maakte in het seizoen 2017/18 een uitstapje naar AC Milan, maar keerde na een weinig succesvol jaar in Milaan weer terug naar Juventus. Giorgio Chiellini kan weinig begrip opbrengen voor het besluit van zijn kompaan in het hart van de verdediging van la Vecchia Signora om een binnenlandse overstap te maken. In zijn biografie Io, Giorgio, waaruit FootballItalia citeert, stelt Chiellini dat iedere logica in de keuze van Bonucci ontbrak.

“Zijn jaar bij AC Milan was anders. Het was zeker de verkeerde keuze om naar Milan te gaan, want hij had geen vrede met zichzelf. Leo werd aangepakt om wel duizend redenen. Ik voelde me daar rot door, want alles gebeurde in de weken dat we elkaar niet zagen. Ik weet zeker dat als het een andere keer gebeurd was, ik ervoor had kunnen zorgen dat hij zou blijven. Ze vertrekken altijd als ik er niet ben”, verklaart Chiellini. De transfer van Bonucci naar AC Milan werd in juli 2017 afgerond. I Rossoneri betaalden veertig miljoen euro voor de nu 33-jarige centrumverdediger.

“Ik sprak met Leo pas toen alles afgerond was. Het was een zet zonder logica, van begin tot het eind. Ik had het begrepen als hij naar Real Madrid was gegaan, maar naar dat Milan? Gelukkig wilde het lot dat alles weer normaal zou worden”, stelt de 35-jarige verdediger. Bonucci speelde 51 officiële wedstrijden voor AC Milan, alvorens Juventus hem een jaar later voor 35 miljoen weer terughaalde naar Turijn. Dit seizoen speelde de 95-voudig Italiaans international 34 officiële wedstrijden voor la Vecchia Signora.

“Buiten het veld is Bonucci heel anders dan het chagrijnige figuur dat we binnen de lijnen zien. Ik wil niet zeggen dat hij heel rustig is, maar hij is zeker niet zo opvliegend. Zoals bij iedereen, kan dat zo nu en dan binnen vijf minuten veranderen”, zegt Chiellini over Bonucci, met wie hij jarenlang het centrale duo bij Juventus vormde. Dit seizoen stond Chiellini voorlopig buitenspel met een zware knieblessure. “Juventus is in geslaagd om de uitbundigheid van Bonucci op een goede manier te kanaliseren: teveel energie kan schadelijk zijn. Maar als je het goed gebruikt, wordt het verwoestend.”

De biografie van Chiellini heeft in de voorbije weken het nodige stof doen opwaaien. De ervaren verdediger van Juventus liet zich in het boek negatief uit over Felipe Melo, Mario Balotelli en Arturo Vidal, die allen weinig positief reageerden op de ontboezemingen. “Vidal ging soms uit en dronk dan meer dan hem lief was, dat weet iedereen. Je kunt stellen dat alcohol een beetje zijn zwakke punt was”, zei Chiellini bijvoorbeeld in zijn biografie over Vidal.