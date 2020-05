Zondag, 24 Mei 2020

Toekomst van Loris Karius ligt in de Bundesliga

Valencia denkt aan de terugkeer van Vicente Guiata als onder meer Jasper Cillessen vertrekt. De doelman hoeft niet veel te kosten, daar zijn contract met Crystal Palace over een jaar ten einde loopt. (Superdeporte)

Marcel Brands wil Marcus Wendel Valle da Silva, kortweg Wendel, naar Everton halen. Sporting Portugal vraagt minimaal twintig miljoen euro voor de middenvelder, die in januari 2018 voor 7,5 miljoen euro van Fluminense werd gekocht. (A Bola)

Loris Karius gaat mogelijk weer in de Bundesliga aan de slag. Onder meer Hertha BSC is van zins om de doelman, die niet in de toekomstplannen van Liverpool voorkomt, in de zomer aan te trekken. (Diverse Duitse media)

Manchester United hoopt op een ‘bidding war’ inzake Marcos Rojo. Estudiantes de la Plata wil de gehuurde verdediger graag definitief overnemen, maar ook Boca Juniors heeft meer dan gemiddelde interesse. (Olé)

Ainsley Maitland-Niles is een van de spelers die Arsenal wil verkopen om inkomsten te vergaren. De verdediger is bij Mikel Arteta in ongenade gevallen omdat hij meerdere malen te laat kwam op de training. (Diverse Engelse media)