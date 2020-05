‘Slechts zes voetballers van Barcelona zijn niet op transferlijst geplaatst’

Veel voetballers van Barcelona zijn zich ervan bewust dat de club in de zomermaanden bereid is om te luisteren naar marktconforme biedingen, zo verzekert Marca. De grootste sportkrant van Spanje stelt dat de lijstaanvoerder van LaLiga nu door de coronacrisis meer dan ooit inkomsten moet genereren en dat slechts zes voetballers van de A-selectie van trainer Quique Setién niet op een officieuze transferlijst zijn geplaatst.

Marca stelt dat het merendeel van de selectie weet dat hun continuïteit in het Camp Nou niet gewaarborgd is. Alleen Ansu Fati, Marc-André Ter Stegen, Gerard Piqué, Frenkie de Jong, Antoine Griezmann en Lionel Messi zijn naar verluidt zeker van hun sportieve toekomst als Azulgrana. “Je weet als voetballer nooit hoe je toekomst eruitziet, maar ik hoop dat ik komend seizoen voor Barcelona speel. Het hangt van de transfermarkt af. Het is een aparte tijd voor de clubs en niemand is veilig, al hoop ik te blijven”, vertelde Clément Lenglet in gesprek met RMC Sports.

Het merendeel van de voetballers weet naar verluidt niet alleen dat ze op een transferlijst zijn geplaatst, maar ook dat ze mogelijkerwijs als wisselgeld in een deal inzake Lautaro Martinez of Miralem Pjanic kunnen worden gebruikt. Door de coronacrisis moeten Europese topclubs inventief te werk gaan en zullen dergelijke constructies aan de orde van de dag zijn. Martinez heeft tot 15 juli een transferclausule van 111 miljoen euro, maar Internazionale gaat ervan uit dat geen enkele club dit zal betalen, laat staan een hoger bedrag na deze deadline. Ook wil en kan Barcelona niet de hoofdprijs voor Pjanic aan Juventus betalen en zodoende komen ‘overbodige’ voetballers in het Camp Nou in beeld om deze operaciones prioritarias met Inter en Juventus toch plaats te laten vinden.

“Ik zou het fijn hebben gevonden als iemand van de club openlijk zou hebben gezegd dat ik niet te koop ben. Al was het alleen maar om een einde aan de transfergeruchten te maken”, gaf Ivan Rakitic recent te kennen. De Kroatisch international was jarenlang een belangrijke schakel op het middenveld van de Catalanen, maar dit seizoen is hij tot het voornaamste slachtoffer van de komst van De Jong uitgegroeid. Hoewel hij enkele keren openlijk kritiek heeft geuit aan het adres van voorzitter Josep Maria Bartomeu, zou hij ook een van de voetballers zijn die intern diverse opties van Barcelona van tafel heeft geveegd.

Niet alleen veteranen als Rakitic, Neto en Arturo Vidal zouden mogen vertrekken, maar ook jongelingen als Jean-Clair Todibo, Ousmane Dembélé, Moussa Wagué en Junior Firpo. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf bij Schalke 04 zie blijven”, vertelde de verhuurde Todibo enkele dagen geleden. Het is echter maar de vraag of dat daadwerkelijk zo is, daar Schalke niet de financiële middelen heeft én Barcelona de verdediger als wisselgeld wil gebruiken bij een andere deal. Vidal, die net als Rakitic een contract tot medio 2021 heeft, wil ‘uiteraard’ bij Barcelona blijven. “Natuurlijk, ik ben gelukkig bij Barcelona. Dit is een goede selectie en ik heb hier vrienden gemaakt. Ik voel me beter dan ooit”, claimde de Chileen afgelopen week.