AS: Ajax en Nicolás Tagliafico sloten pact over transfersom

De kans is groot dat de wegen van Ajax en Nicolás Tagliafico in de komende maanden gaan scheiden. De linksback leek vorig seizoen al op weg naar de uitgang in de Johan Cruijff ArenA toen hij serieuze belangstelling van Atlético Madrid genoot. Echter, nadat Matthijs de Ligt (Juventus), Lasse Schöne (Genoa) en Frenkie de Jong (Barcelona) waren verkocht, wilde directeur spelerszaken Marc Overmars niemand meer laten gaan.

Tagliafico ondertekende een verbeterd contract en kreeg de belofte vanuit Ajax dat de club in de zomer van 2020 mee zou werken aan een transfer. Volgens AS hebben beide partijen ook een afspraak over de hoogte van een transfersom gemaakt. De sportkrant uit Spanje verzekert dat Ajax in de zomer genoegen zal nemen met een transfersom van om en nabij 25 miljoen euro voor de Argentijns international van 27 jaar.

De 25-voudig international speelt sinds januari 2018 voor Ajax en heeft zich sindsdien sterk ontwikkeld. De relatief lage vraagprijs voor het afkopen van zijn nog twee jaar doorlopende contract is voor veel clubs aantrekkelijk. Zo wil Paris Saint-Germain de linkerkant van de defensie versterken met Alex Telles, maar FC Porto vraagt dertig miljoen euro. De Franse club wil hooguit twintig miljoen euro betalen en als de onderhandelingen vastlopen, sluit men in het Parc des Princes niet uit het vizier naar Tagliafico te verleggen.

Tagliafico zou in de belangstelling staan van diverse clubs uit het buitenland. Barcelona zou hem graag in huis willen halen als vervanger van Júnior Firpo, die op de nominatie staat om het Camp Nou komende zomer te verlaten. Tagliafico moet bij Barça de nieuwe linksback worden die de concurrentiestrijd moet aangaan met Jordi Alba. Laatstgenoemde is al jarenlang de vaste linksachter van Barcelona en heeft binnen de lijnen een goede klik met Lionel Messi. Laatstgenoemde kent Tagliafico van de nationale ploeg van Argentinië, waar de twee al diverse interlands samen op het veld stonden.

Ajax maakte enkele weken geleden duidelijk dat de coronacrisis geen effect zal sorteren op de vraagprijzen voor de spelers. “We hebben vorig jaar met André Onana, Tagliafico en Donny van de Beek afgesproken dat ze nog een seizoen zouden blijven en dat we elkaar dan helpen om op zoek te gaan naar de volgende stap in hun carrière. Niets is veranderd. Er zal geen sprake zijn van vijftig procent korting, clubs kunnen dat vergeten", was algemeen directeur Edwin van der Sar duidelijk. “Grote clubs als Bayern München zijn van mening dat de transfersommen omlaag gaan in de komende windows, maar dat is makkelijker voor hen om te roepen want zij zijn de kopers."