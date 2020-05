Oud-spits Mrdakovic (38) van Anderlecht en AA Gent pleegt zelfmoord

Miljan Mrdakovic is vrijdag op 38-jarige leeftijd overleden, zo bevestigt de Servische voetbalbond. De oud-spits van onder meer Anderlecht en AA Gent werd levenloos aangetroffen in zijn appartement in Belgrado. Mrdakovic heeft zichzelf volgens de berichtgeving van het leven beroofd met een pistoolschot door het hoofd.

Mrdakovic speelde tot aan 2017 als profvoetballer en stond gedurende zijn loopbaan onder contract bij liefst 22 verschillende clubs. De Servische aanvaller begon zijn carrière bij Anderlecht, dat hem op zestienjarige leeftijd opnam in de jeugdopleiding. De spits doorliep de jeugdelftallen van de club, maar zou zijn debuut in het eerste elftal nooit maken. Anderlecht verhuurde hem een jaar aan Eendracht Aalst, waar hij tot drie optredens kwam.

In 2002 keerde Mrdakovic terug naar zijn vaderland, om bij OFK Beograd te gaan spelen. Met 20 goals in 32 wedstrijden verdiende hij een transfer naar AA Gent, maar daar bleek hij het net lastiger te kunnen vinden. Na een seizoen met 5 goals in 24 duels keerde de voormalig jeugdinternational terug naar Beograd, waarna hij aan een enorme voetbalreis begon. Bijna elk jaar wisselde Mrdakovic van club; zo speelde hij onder meer voor Maccabi Tel Aviv, Vitória Guimarães en Apollon Limasson. In 2008 was Mrdakovic als dispensatiespeler actief voor Servië op de Olympische Spelen in Peking. In zijn totale loopbaan kwam hij tot 150 goals in 379 wedstrijden.

Volgens de berichtgeving in Servische media heeft Mrdakovic zelfmoord gepleegd in zijn woning in Belgrado. De oud-voetballer was thuis in zijn appartement, waar hij samenwoonde met zijn vriendin. De vrouw was aanwezig toen het gebeurde en heeft de politie gealarmeerd.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl