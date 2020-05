‘Virgil van Dijk zou in mijn tijdperk niet de beste verdediger zijn’

Michael Ballack zet zijn vraagtekens bij de vele positieve kritieken die Virgil van Dijk krijgt vanuit de voetbalwereld. De voormalig middenvelder van Bayern München en Chelsea vindt dat Van Dijk vooral profiteert van het tijdperk waarin hij speelt, een tijdperk waarin het volgens Ballack ontbreekt aan echte topspitsen.

Onlangs werd Van Dijk door Vincent Kompany genoemd als beste Premier League-verdediger aller tijden, maar Ballack wil daar niets van weten. "Het is geen wonder dat iedereen hem de beste verdediger van de Premier League noemt", zegt de Duitse oud-middenvelder. "Virgil van Dijk mag zich zeer gelukkig prijzen dat hij in een tijdperk speelt waar hij geen last heeft van Didier Drogba, Frank Lampard, Alan Shearer, Thierry Henry, Wayne Rooney, Robin van Persie, Carlos Tévez, Emmanuel Adebayor, Diego Costa, noem ze maar op."

De woorden van Ballack voeden in Engeland de discussie over de kwaliteiten van Van Dijk. Liverpool-legende Steve Nicol, die 343 officiële wedstrijden voor the Reds speelde, verdedigt de aanvoerder van Oranje. "Ik wil heel graag weten welk onderdeel van het spel van Van Dijk volgens Ballack niet goed is", zegt Nicol tegenover ESPN. "Ga je me vertellen dat Van Dijk zich niet met iedereen kan meten als het gaat om fysiek? Zelfs met Drogba. Het zou geweldig zijn om een onderling duel tussen Drogba en Van Dijk te zien, maar je kunt me niet wijsmaken dat Drogba over hem heen zou lopen."

Nicol is van mening dat Van Dijk ook uitblinkt in andere facetten dan fysiek. "Ik heb hem op snelheid nog nooit geklopt zien worden, of het nu de Premier League of Champions League is. Dus dat is geen probleem voor hem. Kan hij een pass geven? Ja, dat kan hij zeker. Ik zou graag willen weten welk onderdeel van het spel van Van Dijk volgens hem beter zou moeten."