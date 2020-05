Stijn Vreven staat voor terugkeer als hoofdtrainer in Nederland

Stijn Vreven keert mogelijk terug naar Nederland als hoofdtrainer. Volgens Veronica Inside heeft de Belgische oud-verdediger reeds een gesprek gevoerd met Roda JC Kerkrade, dat woensdag voor de vijfde keer in korte tijd werd overgenomen. Momenteel staat René Trost op interim-basis voor de spelersgroep.

"Ik zit in de wachtkamer, maar ik heb wel een eerste gesprek gehad met een buitenlandse club", zegt Vreven zelf tegenover het Belgische TV Limburg. "Nederland? Dat zou zomaar kunnen." Volgens Veronica Inside gaat het dus inderdaad om een Nederlandse club, namelijk Roda JC. De Koempels namen dit seizoen na een half jaar afscheid van Jean-Paul de Jong, die vanwege de tegenvallende prestaties moest vertrekken.

Vreven is zeker geen onbekende van het Nederlandse voetbal: de oud-rechtsback speelde in totaal zeven jaar lang in de Eredivisie bij FC Utrecht, Vitesse en ADO Den Haag. Vanaf 2017 was Vreven twee seizoenen de hoofdtrainer van NAC Breda. In zijn eerste jaar promoveerde hij met de Noord-Brabanders naar de Eredivisie, om zich een seizoen later te handhaven op het hoogste niveau. Toch besloten NAC en Vreven in 2018 om in onderling overleg uit elkaar te gaan. Dit seizoen werkte de markante trainer bij KSC Lokeren, dat op 20 april failliet werd verklaard. Sindsdien is Vreven clubloos.

Roda JC is naarstig op zoek naar een nieuwe trainer, nu de club door de overname afscheid heeft genomen van grootaandeelhouder Aleksei Korotaev. Eerder werd Alfons Groenendijk genoemd, maar technisch directeur Jeffrey van As ontkende dat tegenover Voetbal International. "Ik denk niet dat hij komt. We hebben wel nog altijd veel contact. Ik vind Fons een goede trainer, maar ik weet dat hij in principe op het buitenland wacht", aldus Van As.