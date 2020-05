‘Ajax signaleert ook in Turkse competitie mogelijke opvolger van Onana’

Nu André Onana op het punt lijkt te staan om te vertrekken bij Ajax, kijkt directeur voetbalzaken Marc Overmars rond naar een mogelijke vervanger van de doelman. Vrijdag maakte Kicker al melding van de vermeende belangstelling van Ajax in Alexander Schwolow van SC Freiburg, een dag later voegt de Turkse krant Hürriyet daaraan de naam van Fenerbahçe-goalie Altay Bayindir toe.

De 22-jarige Bayindir staat sinds dit seizoen onder de lat bij Fenerbahçe, dat hem vorig jaar zomer overnam van competitiegenoot Ankaragücü. De goalie speelde deze jaargang 25 van de 26 gespeelde wedstrijden in de Süper Lig; het laatste duel voordat de competitie werd onderbroken moest hij aan zich voorbij laten gaan vanwege een schorsing. Fenerbahçe beleeft met een zevende plek een teleurstellend seizoen en is al kansloos voor het kampioenschap.

Buiten Ajax zou ook Sheffield United interesse hebben in Bayindir. De revelatie van de Premier League moet op zoek naar een vervanger van huurling Dean Henderson, die naar verwachting terugkeert bij Manchester United. Onduidelijk is hoeveel Bayindir, die nog wacht op zijn debuut in het Turkse nationale elftal, moet opbrengen; zijn contract bij Fenerbahçe loopt door tot medio 2023.

Marca stelde onlangs dat Ajax met Hendrik Van Crombrugge van Anderlecht en Marco Bizot van AZ nog twee mogelijke opvolgers voor Onana in het vizier heeft. Het ligt overigens voor de hand dat Ajax pas kan handelen als Onana verkocht wordt en daar ziet het voorlopig nog niet naar uit. De Kameroener wordt gelinkt aan Chelsea, Manchester United en Barcelona, maar van concrete onderhandelingen lijkt momenteel geen sprake.