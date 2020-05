Lukaku baalt van afwezigheid in FIFA 20 Team Of The Season: ‘Fuck it tho’

EA Sports heeft bekendgemaakt welke spelers onderdeel uitmaken van het Serie A-Team of the Season So Far (TOTSSF) in FIFA 20. De twintig beste voetballers uit de Italiaanse competitie in de ogen van de spelontwikkelaar krijgen een zogenaamde TOTSSF-kaart voor de populaire modus Ultimate Team. Opvallende afwezige in het team is Romelu Lukaku, die zelf op Twitter een verklaring geeft voor zijn absentie.

Lukaku stapte vorig jaar zomer over van Manchester United naar Internazionale en kende een goed debuutseizoen in de Serie A. De Belgische centrumspits maakte 17 doelpunten in 25 wedstrijden en staat daarmee derde op de topscorerslijst. Voor EA Sports was dat blijkbaar niet genoeg om Lukaku te selecteren voor het team van het seizoen tot nu toe, terwijl spitsen met een beduidend minder indrukwekkende doelpuntenproductie wél gekozen zijn.

Because i called them out for years ???? fuck it tho it’s just a game ?? https://t.co/gUrd9sHboA — R.Lukaku Bolingoli9 (@RomeluLukaku9) May 22, 2020

Het zal weinigen verbazen dat Ciro Immobile (27 goals) en Cristiano Ronaldo (21 treffers) in het team van het jaar zitten, maar de uitverkiezing van bijvoorbeeld Lautaro Martínez (11 goals), teamgenoot van Lukaku bij Inter, en Paulo Dybala (7 doelpunten) is opvallender. Op Twitter krijgt Lukaku van een volger de vraag hoe het mogelijk is dat hij niet in het team zit. "Omdat ik ze al jaren bekritiseer", schrijft de 27-jarige aanvaller. "Fuck it tho, het is maar een spel."

Lukaku doelt daarmee onder meer op de kritiek die hij in september vorig jaar gaf. Toen sprak de ex-spits van Manchester United zijn verbazing uit over de beoordeling die hij in FIFA 20 heeft gekregen voor snelheid. "75 pace? Jullie zijn vergeten dat ik 36 kilometer per uur haalde", schreef Lukaku toen. "Konami, ik hoop dat jullie me niet teleurstellen", zo richtte de 84-voudig international zich ludiek tot de maker van PES, de grote concurrent van FIFA.