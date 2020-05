Perez: ‘Als scout van Oranje zie je dan toch dat hij behoorlijk beperkt is’

Wout Weghorst speelde zaterdagmiddag met VfL Wolfsburg tegen Borussia Dortmund en de spits slaagde er in de met 0-2 verloren wedstrijden niet in om zich te onderscheiden. De aanvaller, die dit seizoen tot nu toe elf doelpunten maakte in de Bundesliga, wordt vaak genoemd als optie voor het Nederlands elftal, waar Ronald Koeman echter meestal de voorkeur geeft aan Luuk de Jong. Kenneth Perez snapt wel dat Weghorst vaak wordt overgeslagen door de bondscoach.

“Zo’n wedstrijd kan een keer, je speelt eigenlijk tegen een te goede tegenstander”, begint de Deen bij FOX Sports over Weghorst, die een vrijwel onzichtbare wedstrijd speelde. “Ik kan me echter voorstellen dat je als scout van het Nederlands elftal vaak bij dit soort wedstrijden komt kijken. Dan zie je dat hij toch behoorlijk beperkt is en ook wat betreft de snelheid waarmee hij moet handelen in zo’n topwedstrijd was hij vandaag gewoon niet goed.”

Perez geeft aan dat er bij het Nederlands elftal normaal gesproken op het niveau van een Dortmund wordt gespeeld, of dat daar in ieder geval naartoe gewerkt wordt: “Dan weet ik het niet zo een, twee, drie met Weghorst. Luuk de Jong is natuurlijk ook heel beperkt, maar hij kan zo verschrikkelijk goed koppen dat je hem denk ik eerder zou nemen als pinchhitter.”

Hoewel beide spelers volgens Perez geen pinchhitters bij uitstek zijn, denk hij dat De Jong vanwege dit extra wapen toch de voorkeur zal krijgen: “In het Nederlands elftal heb je altijd een pinchhitter. Pierre van Hooijdonk was het, Jan Vennegoor of Hesselink. Je hebt iemand nodig voor die rol en als coach ga je dan kijken van: ‘wat kan ik nodig hebben?’ Dan kies je toch vaak voor iemand die een specialiteit heeft, Van Hooijdonk had dat ook met zijn vrije trappen en zijn lengte.”