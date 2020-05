Dortmund foutloos richting ‘Klassiker’; Klaassen belangrijk voor Werder

Borussia Dortmund kan met een goed gevoel toe gaan werken naar Der Klassiker tegen Bayern München van aankomende dinsdag. BVB was zaterdagmiddag met 0-2 te sterk voor het VfL Wolfsburg van Wout Weghorst en nadert de koploper, die zaterdagavond in actie komt tegen Eintracht Frankfurt, voorlopig tot op een punt. Werder Bremen deed tegelijkertijd goede zaken in de strijd tegen degradatie door van SC Freiburg te winnen. Davy Klaassen was met de fraaie assist op de enige goal van de wedstrijd een van de hoofdrolspelers.

VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund 0-2

Jadon Sancho was nog altijd niet fit genoeg om in de basis te beginnen en de Engelsman kreeg in de dug-out gezelschap van Emre Can, die vorige week tegen Schalke 04 ontbrak wegens een blessure. De bankzitters zagen een eerste helft die niet bol stond van de kansen: Wolfsburg schoot in het eerste bedrijf helemaal niet op doel, terwijl de bezoekers één schot tussen de palen produceerden. Doordat Raphaël Guerreiro deze poging, na een mispeer van Erling Braut Haaland, wel tot doelpunt wist te promoveren, konden die Borussen met een 0-1 voorsprong aan de thee.

De niet helemaal fitte Mats Hummels maakte aan het begin van de tweede helft plaats voor Can en de nieuwkomer kreeg meteen bijna de gelijkmaker om de oren. Renato Steffen mocht een paar minuten na de onderbreking opstomen richting Roman Bürki, maar knalde uit kansrijke positie via de lat over. Een kwartier later was er opnieuw een kans voor Steffen, die ditmaal echter op Bürki stuitte. Een slotoffensief van Wolfsburg bleef vervolgens uit doordat Dortmund dik tien minuten voor tijd nogmaals toesloeg nadat invaller Sancho Achraf Hakimi bediende in de zestien. Een rode kaart voor Felix Klaus na een duel met Manuel Akanji nam vervolgens alle hoop voor de thuisploeg weg.

SC Freiburg - Werder Bremen 0-1

Freiburg kreeg via Vincenzo Grifo en Roland Sallai al twee aardige mogelijkheden, maar het was Werder dat binnen de twintig minuten de voorsprong pakte. Klaassen ontbrak vorige week nog vanwege een schorsing en toonde nu met een geweldige pass al vroeg zijn waarde. De crossball van de middenvelder werd opgepikt door Leonardo Bittencourt, die beheerst raak knalde. In de tweede helft waren er opnieuw kansen voor Freiburg via Sallai en Nicolas Hofler, die allebei op Jiri Pavlenka stuitten. In de slotfase werd de situatie voor Werder toch nog penibel na de tweede gele kaart voor Philipp Bargfrede en een doelpunt van Manuel Gulde. Door die gelijkmaker ging na raadpleging van de VAR uiteindelijk echter een streep vanwege buitenspel. Die Grün-Weißen naderen door deze overwinning nummer zestien Fortuna Düsseldorf tot op twee punten.