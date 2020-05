Bayer Leverkusen deelt concurrent flinke tik uit in strijd om CL-ticket

Bayer Leverkusen heeft uitstekende zakengedaan in de strijd om deelname aan de Champions League. Het team van trainer Peter Bosz was zaterdag te sterk voor concurrent Borussia Mönchengladbach, mede dankzij twee treffers van Kai Havertz. De derde competitiezege op rij betekent dat Bayer de derde plek van BMG overneemt, 53 om 52 punten, en dat de achterstand op koploper Bayern München, dat later vandaag speelt, nu 5 punten bedraagt. Het TSG Hoffenheim van Alfred Schreuder kwam tegelijkertijd niet verder dan een gelijkspel bij SC Paderborn 07 en wacht al sinds 1 februari, toen Bayer Leverkusen met 2-1 werd verslagen, op een zege.

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen 1-3

Het team van Bosz had slechts zeven minuten nodig om de thuisploeg achter de feiten aan te laten lopen. Bayer veroverde de bal op eigen helft en een snelle tegenaanval via Karim Bellarabi leidde tot een goal van Kai Havertz, die de bal achter de uitkomende Yann Sommer werkte. Hij was afgelopen maandag bij Werder Bremen (1-4) al goed voor twee goals. In de rest van de eerste helft bleef het counterende Bayer, met Daley Sinkgraven in de basis, de meest gevaarlijke ploeg. De ploeg van Marco Rose leed niet veel balverlies, maar was simpelweg ongevaarlijk in offensief opzicht. Vlak voor rust liet zowel Havertz als Kerem Demirbay een dot van een kans op de 0-2 liggen. Havertz trof de onderkant van de lat, waarna Nico Elvedi de rebound van Demirbay onschadelijk maakte.

Dat waren dure missers, daar die Fohlen zeven minuten na rust op 1-1 kwamen. Na een goede pass van Alessane Pléa in de diepte schoot Marcus Thuram de bal diagonaal in de linkerhoek. Borussia Mönchengladbach kon slechts een paar minuten van de gelijkmaker genieten. Na een overtreding van Elvedi op Bellarabi ging de bal op de stip en Havertz tekende voor de 1-2, ondanks dat Sommer nog aan de bal zat. Negen minuten voor het einde gooide Sven Bender het duel in het slot, toen hij de bal na een vrije trap van Demirbay met zijn schouder tegen de touwen werkte.

SC Paderborn 07 - TSG Hoffenheim 1-1

Blunders in de achterhoede stonden aan de basis van de vroege doelpunten in de eerste helft. In de vierde minuut leed Paderborn rondom het eigen strafschopgebied tot driemaal toe balverlies, waarna Robert Skov uiteindelijk de bal hoog achter Leopold Zingerle schoot. Vijf minuten later mislukte een pass van Ermin Bicakcic volledig en schoot Dennis Srbeny het leer fraai in de rechterhoek: 1-1. In het restant van de eerste helft, waarin het middenveld vaak werd overgeslagen, hadden beide teams uitzicht op meer doelpunt. Jamilu Collins maakte op de doellijn een inzet van Skov onschadelijk, terwijl Sebastian Rudy bij het voorkomen van een tegentreffer zelfs het eigen aluminium raakte.

In de tweede helft hielden Paderborn en Hoffenheim elkaar in evenwicht, al had Klaus Gjasula een goede kans op de 2-1. De inzet van de defensieve middenvelder, die overigens zijn veertiende gele kaart van het seizoen pakte, ging centimeters naast. De na een uur spelen ingevallen Munis Dabbur kreeg twee kansen om de bezoekers aan de eerste zege in zeven competitieduels te helpen, maar ook de aanvaller ging slordig om met de kansen en zodoende eindigde het duel onbeslist. Paderborn schiet weinig op met een punt, daar concurrent Werder Bremen tegelijkertijd met minimaal verschil bij SC Freiburg won.