Borussia Dortmund zwaait 74-voudig international uit: ‘Hij is een goede jongen’

Mario Götze kan op zoek naar een nieuwe werkgever. Na maanden van geruchten heeft Borussia Dortmund zaterdagmiddag bij monde van technisch directeur Michael Zorc bevestigd dat de spelmaker bezig is aan zijn laatste weken in dienst van die Borussen. Götze beschikt over een aflopend contract en is daardoor transfervrij op te pikken.

“We zullen de samenwerking met Mario Götze deze zomer beëindigen. We zijn tot deze gezamenlijke beslissing gekomen na een verhelderend gesprek. Mario is echt een goede jongen”, bevestigt Zorc in aanloop naar de wedstrijd tegen Werder Bremen voor de camera van Sky Deutschland.

Winnende goal in WK-finale loodzware erfenis voor ‘talent van de eeuw’

Voetbalzone publiceerde eerder een uitgebreid artikel over de loopbaan van Mario Götze Lees artikel

Götze, die volgende maand zijn 28e verjaardag viert, is bezig aan zijn tweede periode bij BVB. De 74-voudig international van die Mannschaft genoot het grootste deel van zijn opleiding bij de club uit Dortmund en maakte daarna vier jaar deel uit van de hoofdmacht. Na drie jaar Bayern München, keerde hij in de zomer van 2016 terug op het oude nest.

Götze wist na zijn rentree echter niet uit te groeien tot een dragende kracht en mede vanwege zijn hoge salaris heeft Dortmund nu besloten afscheid van hem te nemen. In eigen land wordt Hertha BSC al langer genoemd als gegadigde, terwijl er ook vanuit Italië genoeg belangstelling is. AC Milan lijkt op dit moment de beste papieren in handen te hebben en ook Lazio en AS Roma zijn in de markt voor Götze.