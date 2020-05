LaLiga krijgt groen licht en werkt toe naar spoedige hervatting

De Spaanse regering heeft groen licht gegeven voor een herstart van LaLiga. Premier Pedro Sánchez bevestigt zaterdagmiddag tijdens een persconferentie dat de Spaanse competities per 8 juni weer van start mogen gaan. De verwachting is zodoende dat er op vrijdag 12 juni, en anders op vrijdag 19 juni, weer gevoetbald zal worden in de Spaanse hoogste afdeling. De precieze datum van de hervatting van LaLiga wordt binnen een paar dagen bekendgemaakt.

Met de toestemming van de overheid verdwijnt een van de laatste struikelblokken voor de hervatting van het profvoetbal. Spanje werd in de afgelopen maanden hard getroffen door het coronavirus en het land ging geruime tijd in een complete lockdown. In de afgelopen weken kregen de clubs echter weer toestemming om te trainen en nu kunnen zij zich ook weer gaan richten op het spelen van wedstrijden.

De bevestiging van de regering komt een paar dagen nadat verschillende media wisten te melden dat 12 juni de beoogde datum is om het voetbal te hervatten. Er zijn nog elf speelronden te gaan in LaLiga en Barcelona gaat momenteel met een voorsprong van twee punten op aartsrivaal Real Madrid aan kop.

Als er inderdaad op 12 juni weer gevoetbald wordt, is de stadsderby tussen Sevilla en Real Betis volgens de berichtgeving de eerste wedstrijd die op het programma staat. De wedstrijden in Spanje zullen uiteraard wel zonder publiek worden gespeeld. LaLiga wordt na de Bundesliga de tweede grote competitie van Europa die weer van start zal gaan.