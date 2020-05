‘Santiago Arias staat twee jaar na vertrek bij PSV voor nieuwe transfer’

Atlético Madrid betaalde PSV twee jaar geleden elf miljoen euro voor Santiago Arias. De rechtsback is er sindsdien echter niet in geslaagd om een onbetwiste basisplaats te veroveren en dit seizoen is hij derde keus achter Kieran Trippier en Sime Vrsaljko voor de positie rechts achterin. Arias lijkt in de aankomende transferperiode dus op zoek te kunnen naar een nieuwe club en heeft een aantal opties.

De Colombiaan staat er vooral in Italië goed op, zo blijkt uit berichtgeving van Sport Italia. Internazionale en Napoli hebben Arias naar verluidt al langer op de korrel en AS Roma zou zich als derde gegadigde uit de Serie A in de strijd hebben gemengd. Trainer Paulo Fonseca wil zijn verdediging graag versterken en is niet enorm onder de indruk van Bruno Peres en Leonardo Spinazzola, die van oorsprong eigenlijk een linksback is.

Fonseca zou daarom graag een speler binnen hengelen met ervaring als rechtsback en heeft zijn oog laten vallen op Arias. Naast de belangstelling uit Italië is Everton naar verluidt overigens ook in de markt voor de vleugelverdediger. Als hij ervoor kiest om naar Liverpool te verhuizen wordt hij herenigd met Marcel Brands, de voormalige technisch manager van PSV.

Arias stond dit seizoen in dienst van los Colchoneros slechts 23 procent van de gespeelde minuten in LaLiga op het veld. De 28-jarige back speelde in totaal 44 wedstrijden namens Atlético, waarvan 7 in het huidige LaLiga-seizoen. In de Champions League mocht hij wel tweemaal de negentig minuten volmaken in de groepswedstrijden tegen Lokomotiv Moskou en Bayer Leverkusen. In de achtste finales tegen Liverpool maakte hij echter helemaal geen deel uit van de selectie van trainer Diego Simeone.