Koopoptie van 120 miljoen euro definitief niet gelicht: ‘Hij is verlopen’

Philippe Coutinho streek afgelopen zomer op huurbasis neer bij Bayern München. De Braziliaan heeft echter geen onuitwisbare indruk achtergelaten in Beieren en zoals het er nu naar uitziet, keert hij na dit seizoen dan ook terug naar Barcelona. Algemeen directeur Karl-Heinz Rummenigge houdt de deur voor een terugkeer van Coutinho echter toch nog op een kier.

Bayern had de mogelijkheid om Coutinho voor 120 miljoen euro definitief in te lijven. Der Rekordmeister heeft er echter voor gekozen om hier in ieder geval geen gebruik van te maken: “De optie is verlopen en wij hebben ‘m niet geactiveerd”, legt Rummenigge zaterdag uit in gesprek met Der Spiegel. Hij sluit desondanks niet uit dat Coutinho na de zomer toch nog voor Bayern speelt: “We gaan onze selectie voor volgend seizoen plannen en zullen dan kijken of hij nog een rol te spelen heeft bij ons of niet.” De Duitse grootmacht wordt echter nadrukkelijk in verband gebracht met de komst van Leroy Sané, waardoor een nieuw dienstverband voor Coutinho onwaarschijnlijk lijkt.

Hoewel Bayern er financieel nog goed voor lijkt te staan en dus ook aan grote transfers denkt, ontsnapt de club niet aan het publieke debat dat door de coronacrisis in Duitsland is ontstaan. Fritz Keller, de voorzitter van voetbalbond DFB, opperde bijvoorbeeld onlangs het idee om een salary cap in te stellen in de Bundesliga en om de betaalde salarissen openbaar te maken. Keller hoeft niet op bijval te rekenen van Rummenigge: “Dat zou alleen maar voor meer jaloezie zorgen.”

“Het is algemeen bekend dat de spelers veel geld verdienen. Als wij die cijfers bekendmaken, ontstaat er een rare discussie tussen de clubs en het publiek. Wie schiet daar iets mee op? Meneer Keller heeft mij dinsdagochtend opgebeld en we hebben afgesproken dat we elkaar binnenkort zullen spreken. Er zijn in het verleden wellicht een aantal gevallen geweest waarbij spelers zich niet bepaald voorbeeldig gedroegen, maar om dan meteen iedereen ter discussie te stellen is voor mij te kort door de bocht.”