‘Onana is geen Van der Sar, hij is niet zo fantastisch als iedereen zegt’

André Onana liet onlangs weten toe te zijn aan een nieuw avontuur en de doelman van Ajax wordt genoemd bij clubs als Barcelona en Chelsea. De Amsterdammers zouden op hun beurt ook al bezig zijn met de opvolging van de Kameroener en de namen van onder meer Jasper Cillessen, Alexander Schwolow, Hendrik Van Crombrugge en Marco Bizot passeren de revue.

Voormalig Ajacied Keje Molenaar denkt echter dat Onana nog wel een seizoen in de Johan Cruijff ArenA actief zal zijn. De voormalig verdediger gaat er namelijk niet van uit dat het binnenhalen van een nieuwe doelman momenteel hoog op het prioriteitenlijstje van de Europese topclubs zal staan: “Het laatste wat ze kopen is een keeper”, vertelt hij zaterdagochtend bij NH Sportcafé.

Alle reddingen van André Onana in 2019

“De hele transfermarkt blijft stil en om dan een keeper te kopen voor veertig miljoen, dat zie ik niet zitten.” Molenaar is bovendien van mening dat de kwaliteiten van Onana wat te hoog worden ingeschaald. Hij stelt dat de sluitpost zijn ploeg in het afgelopen seizoen punten heeft gekost: “Hij heeft er wel een paar verloren.”

“Wat dacht je tegen AZ? Dat hij zo twee keer de goal uitkomt. Hij is niet zo fantastisch als dat iedereen zegt. Hij maakt regelmatig essentiële fouten. Het is geen Edwin van der Sar bijvoorbeeld.” De tegenwerping dat de huidige algemeen directeur van Ajax in het begin ook fouten maakte, doet Molenaar niet van mening veranderen: “In het begin maakte hij fouten, maar later maakte hij heel weinig fouten. Dat was echt een complete keeper.”