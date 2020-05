Op een na langst dienende speler van de Eredivisie tekent nog een jaar bij

Bram van Polen gaat zijn veertiende seizoen in met PEC Zwolle. De nummer vijftien van het voorbije Eredivisie-seizoen maakt zaterdagochtend wereldkundig dat de aanvoerder zijn aflopende contract heeft verlengd, waardoor hij minstens nog een jaar langer doorgaat in Zwolle. Van Polen geldt als de langst dienende speler in de selectie van PEC en de op een na langst dienende speler van één club in de Eredivisie.

De 34-jarige clubicoon, in totaal goed voor 378 officiële wedstrijden voor PEC, speelde dit seizoen door aanhoudend leed aan de schouder pas acht competitieduels. Hij is erop gebrand om zich volgend seizoen te herpakken. "Juist nu is het voor mij ontzettend belangrijk om bij te tekenen. Allereerst wil ik mijn carrière niet op deze manier afsluiten. Aan het begin van het voorbije seizoen was ik herstellende van een schouderblessure, daarna raakte ik opnieuw geblesseerd. Uiteindelijk was ik goed en wel fit en werd de competitie abrupt afgebroken en later stopgezet", legt hij uit.

Toch was dat niet de hoofdreden om bij te tekenen, voegt hij eraan toe. "Ik heb ook nog echt nog de wil om met PEC Zwolle in de Eredivisie te blijven voetballen. En zeker in deze onzekere tijden wil ik net als hopelijk heel veel supporters achter mijn club blijven staan." Mike Willems benadrukt dat PEC 'zuinig' moet zijn op spelers als Van Polen. "Hij is door de wol geverfd, heeft alles wel zo’n beetje meegemaakt in zijn loopbaan, is topfit en ook gewoon nog steeds een hele betrouwbare verdediger in de Eredivisie. Ik ben dan ook ontzettend blij dat Bram ook volgend jaar, voor het veertiende jaar op rij, voorop gaat in de strijd."

Van Polen kwam in 2007 over van Vitesse naar PEC, dat destijds nog FC Zwolle heette en uitkwam op het tweede niveau van Nederland. In 2012 werd PEC kampioen en promoveerde Van Polen mee naar de Eredivisie. Hij staat inmiddels al dertien jaar onder contract in Overijssel; geen enkele veldspeler is langer verbonden aan zijn huidige club in de Eredivisie. Doelman Robert Zwinkels van ADO Den Haag spant de kroon en is de enige voetballer die Van Polen voorblijft. Hij maakt sinds 2005 deel uit van de selectie van ADO in de Eredivisie.