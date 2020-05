Kampioen van 2015 en 2016 flirt met PSV: ‘Terugkeer is een mooie optie’

Jeffrey Bruma houdt de deur voor PSV altijd open. De verdediger van VfL Wolfsburg, die dit seizoen wordt verhuurd aan FSV Mainz 05, ligt nog een jaar vast in Duitsland en geeft toe dat een terugkeer in Eindhoven verleidelijk is. Hij weet echter niet hoe zijn nabije toekomst eruitziet en richt zich voorlopig met zijn ploeg op de strijd tegen degradatie in de Bundesliga: Mainz staat momenteel op de vijftiende plek, met vier punten afstand tot de gevreesde rode streep.

Bruma speelde tussen 2013 en 2016 voor PSV en kijkt met warme gevoelens terug op die periode. "Vooral de Champions League-avonden sprongen er bovenuit. Die hele ambiance en sfeer was fantastisch. Ook de twee kampioenschappen spreken voor zich", doelt Bruma op de titels van 2015 en 2016. De eerste titel vierde PSV met een 'ruime voorsprong' en de tweede wam 'heel onverwachts', weet Bruma nog. Op de slotdag passeerde men Ajax op de ranglijst. "Dat had ik nog nooit meegemaakt en de rest van het team natuurlijk ook niet. Het was echt fantastisch om zoiets mee te maken op de laatste speeldag."

Na zijn vertrek heeft de 25-voudig international van Oranje meermaals gedacht aan een terugkeer, geeft hij toe. De mogelijkheid is er nog altijd. "Als die kans weer ooit voorbijkomt en alle partijen kunnen daarbij iets bereiken, is het zeker een heel mooie optie", vertelt hij aan PSV TV. "Daar zal ik dan zeker over gaan nadenken. Ik ben nu 28 en heb bij Wolfsburg nog een contract voor een jaar. We moeten nu even kijken wat er gaat gebeuren. Vooral met die coronacrisis is het de vraag of clubs het durven om spelers aan te trekken."

"Als een club zich meldt, is het altijd leuk om te kijken of dat past in mijn plaatje en eventueel doorgezet kan worden. PSV is altijd een heel mooie optie, of dat nu is of over een aantal jaar. We moeten maar kijken wanneer dat het beste past. Maar het is zeker een optie waar ik al vaak over heb nagedacht", geeft hij toe. Bruma kwam namens PSV tot 94 optredens in de Eredivisie. Hij verkaste vervolgens naar Wolfsburg, dat een bedrag van circa 13,5 miljoen euro neertelde. Bruma werd direct basisspeler, maar liep in de loop van zijn debuutseizoen een ernstige knieblessure op. Sindsdien wist hij zijn vaste basisplaats nooit te heroveren; vanaf januari 2019 werd hij een halfjaar gestald bij Schalke 04 en sinds januari 2020 speelt hij zijn wedstrijden voor Mainz.