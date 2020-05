Feyenoord moet puzzelen: ‘De vraag is of wij hem weer kunnen betalen’

De coronacrisis heeft, net als bij zoveel andere clubs, een flinke impact op de plannen van Feyenoord inzake de samenstelling van de selectie voor komend seizoen. Hoewel technisch directeur Frank Arnesen er naar eigen zeggen ‘heilig van overtuigd is dat er straks een prima Feyenoord staat’, is er ook in Rotterdam-Zuid momenteel geen geld om spelers te halen. Dat leidde onlangs zelfs al tot het afketsen van de komst van Bryan Linssen, ondanks een aflopend contract met Vitesse. “Dat kan gebeuren”, oordeelt de Deen.

“We hebben Bryan een prima aanbieding gedaan, maar hij kon elders gewoon veel meer verdienen. Ik neem hem niets kwalijk, we wilden hem echt graag vastleggen. Maar het is niet zo dat als wij een speler een aanbieding doen en hij tekent niet meteen, dat we er dan nog een forse smak geld bij kunnen leggen. In die situatie zitten we helemaal niet”, benadrukt Arnesen zaterdag in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het verlengen van de aflopende contracten van Leroy Fer en Eric Botteghin is evenmin een één-tweetje. “De gesprekken met die spelers over een nieuw contract lopen en ook nog eens in een heel goede sfeer. Ik ben positief. Ik heb zeker niet het idee dat het onmogelijk is om daaruit te komen”, benadrukt Arnesen in aanloop naar ‘een abnormale transferwindow’. “Vrijwel niemand heeft geld, iedereen kijkt naar elkaar.” Zolang de competities in het buitenland en de Europese competities niet beëindigd zijn én ook niet duidelijk is of en wanneer het nieuwe seizoen van start gaat, wachten de clubs sowieso af.

Feyenoord zoekt vooral naar huurlingen en transfervrije spelers. “Dick Advocaat weet dat we alles doen om de spelersgroep bij elkaar te houden en straks te versterken”, benadrukt Arnesen. Edgar Ié is een optie om opnieuw te huren. “Bij Ié zijn we afhankelijk van Trabzonspor. Als die club hem wil verkopen, wordt het moeilijk en haken wij af”, erkent de sportbestuurder. “Als hij nog een jaar mag worden verhuurd, moeten we kijken of dat mogelijk is voor ons.”

De kans is groot dat Oguzhan Özyakup niet meer terugkeert in De Kuip. De middenvelder kwam in januari op huurbasis over van Besiktas en speelde door de coronastop uiteindelijk maar vier duels voor de Rotterdammers. Arnesen erkent dat een nieuwe deal ‘misschien lastiger’ is. “Een prima jongen en een prima speler, maar Besiktas bepaalt. En de vraag is of wij hem weer kunnen betalen zoals dat in de winterstop lukte, mocht dat überhaupt aan de orde zijn.”