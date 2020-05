Wim Kieft: ‘Is het zo bijzonder wat hij met Heracles doet in de Eredivisie?’

Wim Kieft constateert een gebrek aan creativiteit in de Bundesliga. De oud-aanvaller genoot afgelopen weekeinde van het spel van Borussia Dortmund in de Revierderby tegen rivaal Schalke 04, maar vond de andere wedstrijden in de Duitse competitie bijzonder tegenvallen, hoe snel en dynamisch het ook was. “Ik vond er geen bal aan. Voetballend was het allemaal niet zo bijzonder. Veel rennen en weinig creativiteit. Je komt nogal bedrogen uit als je vermoedt dat het allemaal heel bijzonder en nieuw is wat je op voetbalgebied in Duitsland ziet.”

Kieft erkent zaterdag in zijn column in De Telegraaf dat het tempo in de Bundesliga wellicht hoger ligt en dat de voetballers fysiek sterker zijn, maar ‘het gebrek aan creativiteit laat zich in bijna iedere wedstrijd zien en voelen’. “Laten wij in Nederland al tientallen jaren juist heel goed zijn in creativiteit. Als je in Voetbal International leest hoeveel Nederlandse voetballers hebben bijgedragen aan de creativiteit in het spel van Barcelona dan moet je dat voetbalaspect blijven koesteren als Nederlands voetbal zijnde.”

“Ons voetbal sluit meer aan bij Spanje dan bij Duitsland. Wij doen het op een andere manier dan de Duitsers, maar het is flauwekul om te stellen dat zij het beter doen dan ons omdat het anders is.” Kieft noemt het Ajax van vorig seizoen als voorbeeld. “Die ploeg speelde ook in een hoog tempo, met veel druk naar voren, intens en er zat veel creativiteit in dat team. Creativiteit maakte het verschil op het hoogste niveau. Dat zijn wij. Daarvoor hoeven we ons niet te schamen; sterker: dat moet het uitgangspunt juist zijn omdat we ons daarin onderscheiden van veel andere landen. Ook met het Nederlands elftal.”

Kieft benadrukt dat hij niet denigrerend wil overkomen of dat hij vraagtekens plaatst bij wat het Red Bull-concern uitdraagt in Leipzig en Salzburg. “Het is alleen niet zo dat de wijzen nu ineens allemaal uit het Oosten komen. Is het zo bijzonder wat de Duitser Frank Wormuth met Heracles Almelo doet in de Eredivisie? Dat valt reuze mee. Natuurlijk is de Bundesliga over de breedte sterker dan de Eredivisie, maar dat heeft ook met de budgetten te maken die veel hoger liggen. Op dat vlak kan Nederland niet op tegen het Duitse (geld)geweld. Voor Bundesliga-clubs is het gemakkelijker spelers te kopen en vast te houden dan voor Eredivisie-clubs.”