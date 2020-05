Manchester United daagt makers van Football Manager voor de rechter

Manchester United klaagt de makers van de populaire game Football Manager aan vanwege het gebruik van de clubnaam, zo blijkt uit de gepubliceerde kwartaalcijfers van de Engelse grootmacht. The Red Devils zijn van mening dat Sega Publishing en Sports Interactive, de bedrijven achter Football Manager, inbreuk maken op het handelsmerk van de club.

In Football Manager wordt het logo van Manchester United niet getoond, maar de naam van de club zit wel in het spel. Volgens de Premier League-club maakt de simulatiegame inbreuk op zijn handelsmerk, door het logo niet te gebruiken in combinatie met de clubnaam. Sega en SI voert daar tegenin dat het gebruik van de clubnaam 'een legitieme verwijzing is naar de voetbalclub Manchester United in een voetbalcontext', en dat er geen sprake is van inbreuk op het handelsmerk.

Bovendien zeggen Sega en SI dat Manchester United nooit eerder heeft geklaagd over het gebruik van de clubnaam in Football Manager, dat sinds 1992 uitgebracht wordt, eerder onder de naam Championship Manager. "Manchester United heeft altijd ingestemd met het gebruik van de naam in Football Manager en kan nu niet plots beklag daarover indienen", zeggen de makers van de managergame in een reactie.

Opvallend genoeg leek Manchester United in het verleden nog op goede voet te leven met Sega en SI. "Medewerkers van Manchester United hebben in het verleden herhaaldelijk contact opgenomen met SI om toegang te vragen tot de Football Manager-database, voor scoutings- en onderzoeksdoeleinden. Bovendien sturen we al jaren kopieën van het spel naar een aantal medewerkers en spelers van de club, en er bestaan een aantal positieve perscommentaren en tweets over het spel door hen."