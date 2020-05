‘Ziggo-klanten hebben binnenkort geen toegang meer tot FOX Sports’

De kans is levensgroot dat tv-kijkers van Ziggo per 1 augustus geen abonnement meer kunnen nemen op FOX Sports, zo meldt Chris Woerts vrijdagavond. Volgens de goedgeïnformeerde sportmarketeer zal het contract dat tv-aanbieder Ziggo heeft met Eredivisie-zender FOX Sports niet verlengd worden, waardoor de FOX-kanalen bij Ziggo-klanten op zwart zullen gaan.

FOX Sports heeft contracten met alle aanbieders van digitale tv in Nederland voor de distributie van de betaalzender. Het contract met Ziggo loopt per 1 augustus af, en het ziet er niet naar uit dat dat verlengd wordt. "Ziggo zit rustig achterover te leunen", zegt Woerts in Veronica Inside. "Die hebben Formule 1, de Premier League gaat weer opstarten. Die hebben geen enkele noodzaak om hun contract met FOX te verlengen."

De onderhandelingen lopen volgens Woerts stuk op de eis van Ziggo om compensatie voor de niet-uitgezonden wedstrijden van het seizoen 2019/20 door FOX Sports. "De kans is nu groot dat de FOX-kanalen bij Ziggo op 1 augustus op zwart gaan", stelt Woerts. "Die kans is groter dan negentig procent. Want Ziggo heeft geen zin om te betalen voor abonnees die niet naar FOX kijken."

Er is volgens Woerts nog een ander conflict gaande in de tv-wereld: de NOS, rechtenhouder van de samenvattingen van de Eredivisie, weigert het geld voor het laatste kwartaal over te maken. "Dat is ook opvallend", vindt Woerts. "Want dat is een bedrijf dat wij met z'n allen betalen met belastinggeld. Daar zijn de clubs wel een beetje pissig over. Zij hangen vaak de moraalridder uit: je moet betalen, solidair zijn, belachelijk dat sommige mensen niet betalen. Nu blijken ze zelf ook niet te betalen, dat zet wel kwaad bloed. In het contract met de NOS staat dat ze expliciet 34 speelrondes hebben gekocht. Maar als er geen 34 gespeeld worden, zeggen ze: 'Dan betalen we niet voor die laatste rondes.'"