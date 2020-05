Van der Gijp verbaast zich over salaris Narsingh: ‘Dan ben je toch niet goed?’

Feyenoord heeft nog weinig succes in de onderhandelingen met meerdere basisspelers over een nieuw contract. Met zowel Leroy Fer, Eric Botteghin als Orkun Kökçü is nog geen akkoord bereikt: in alle gevallen is er sprake van een te groot verschil tussen vraag en aanbod. Het salaris vormde bovendien een onoverkomelijk probleem bij de mislukte poging om Bryan Linssen over te nemen van Vitesse. De tafelgasten van Veronica Inside begrijpen wel dat spelers hoog in de boom willen zitten in de gesprekken met Feyenoord.

Bij Feyenoord staat de salariëring niet in verhouding tot de waarde die spelers hebben voor de ploeg. Zo verdient Liam Kelly een jaarsalaris van 600.000 euro, ondanks dat hij slechts één duel speelde sinds zijn komst in de zomer van 2019 en momenteel wordt verhuurd aan Oxford United. Het Algemeen Dagblad schreef eerder deze maand bovendien dat Luciano Narsingh een 'schitterend' salaris heeft. De aanvaller speelde dit seizoen vijftien competitieduels, waarvan maar zes als basisspeler. "Als je Narsingh een jaarsalaris van een miljoen euro geeft, dan ben je toch niet goed bij je hoofd?", vraagt René van der Gijp zich vrijdagavond af in het praatprogramma.

Overigens is de precieze hoogte van het salaris van Narsingh niet bekend. Vorige week stelde Johan Derksen terloops dat zowel Narsingh als 'die Engelse jongen', te weten Kelly, zes ton verdient, maar dat is door geen enkel medium bevestigd. Evenwel denkt Van der Gijp dat Feyenoord een blunder beging door Narsingh zoveel te betalen, nadat hij vorig jaar transfervrij overkwam van Swansea City. "Iemand die al twee jaar niets gepresteerd heeft, geef je toch een prestatiecontract?" Jan Boskamp schrok vooral van het jaarloon dat Kelly opstrijkt. "Zes ton voor hem is heel veel. Ik kan me heel goed voorstellen dat een Kökcu dan zegt: ‘Ik speel wel, maar er zitten er een paar op de bank die meer pakken dan ik’", geeft hij aan.

Derksen denkt dat spelers er genoegen mee moeten nemen dat dergelijke salarissen inmiddels gewoon niet realistisch zijn. "Voor corona zijn er gekke bedragen betaald. Dat was al belachelijk en onverantwoord. Maar nu gaan spelers van Feyenoord met een basisplaats zich vergelijken met spelers op de bank. Ze moeten zich ook realiseren dat de wereld er nu anders uitziet dan voor corona. Je kunt niet meer zulke eisen stellen door naar ploeggenoten te wijzen, want die spelers zouden nu ook met twee of tweeënhalve ton afgescheept worden. Het realisme is een beetje teruggekeerd bij de clubs, en dat was ook noodzaak."