De ‘nieuwe Arthur Melo’ die geknipt lijkt voor de ‘Frenkie-rol’ bij Ajax

Het Braziliaanse medium BolaVIP bracht afgelopen dinsdag naar buiten dat er door Ajax bij Gremio is geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de 22-jarige middenvelder Matheus Henrique. De vergelijking met Barcelona-controleur Arthur Melo is in het afgelopen jaar vaak gemaakt. De enkelvoudig international van Brazilië heeft door zijn stormachtige ontwikkeling steeds meer bewonderaars uit de grote Europese competities. Wie is deze jonge speler, die in zijn spel lijkt op Frenkie de Jong en volgend seizoen wellicht in de Johan Cruijff ArenA te bewonderen is?

Door Rian Rosendaal

Voor Henrique ging op 10 oktober 2019 een jongensdroom in vervulling, want in de oefeninterland tegen Senegal in het National Stadium te Singapore maakte hij zijn eerste minuten als international van de Goddelijke Kanaries. Ruim twintig minuten voor tijd loste de debutant Arthur Melo af op het middenveld. Hij stond hierdoor opeens op het veld met gelouterde namen als Neymar, Gabriel Jesus, Philippe Coutinho en Roberto Firmino. "Dit is weer een stapje hogerop voor hem in de weg naar de absolute top. Zijn uitverkiezing is ook volledig terecht", stak bondscoach Tite de loftrompet over Henrique. De keuzeheer van de vijfvoudig wereldkampioen had de aanjager van Gremio al enige tijd op zijn lijstje staan. "Hij geeft altijd het maximale van zichzelf tijdens de trainingen." Henrique is inmiddels een vast gezicht bij Jong Brazilië en de kans is groot dat hij volgend jaar wordt opgenomen in de definitieve selectie voor de naar 2021 uitgestelde Olympische Spelen in Tokio.

Henrique stapte in de herfst van vorig jaar bij het nationale elftal van Brazilië in een totaal nieuwe wereld, zo blijkt uit een interview met voetbaljournalist Luciano Périco op Instagram, een gesprek dat in april plaatsvond. "Ik kende Tite helemaal niet", gaf de aan Ajax gelinkte middenvelder te kennen. "Ons allereerste gesprek was tijdens het ontbijt, net nadat ik heel vroeg in het trainingskamp van de nationale ploeg was gearriveerd. Tite feliciteerde mij gelijk met de uitverkiezing, die ik volgens hem te danken had aan mijn goede spel bij Gremio. Het waren uiteindelijk tien zeer intensieve dagen." Henrique hoopt ondanks de aanhoudende coronacrisis, waardoor ook de Braziliaanse competitie stilligt, snel weer te kunnen trainen bij Gremio, met een nieuwe oproep van Tite als ultiem doel. "Ik ga er bij mijn club alles aan doen om in beeld te blijven bij de bondscoach." Henrique had bij Brazilië overigens gelijk de lachers op zijn hand, toen hij bij zijn inwijding een hilarische anekdote vertelde. Tijdens zijn eerste keer in de Business Class van een vliegtuig dacht hij ooit een pannenkoek te eten, maar het bleek een heet doekje te zijn die altijd wordt uitgedeeld door een stewardess. Een lachende zaal was vervolgens zijn deel.

Matheus Henrique in actie tijdens een duel van Jong Brazilië met Jong Argentinië

Moeilijke weg naar de top

De huidige status van Henrique in het Braziliaanse voetbal staat in schril contrast met de situatie in zijn jeugdjaren in São Paulo. Zijn vader werkte als medisch technicus, terwijl zijn moeder de kost verdiende als lerares. Desondanks was er een hoop armoede in het gezin, dat net buiten voornoemde miljoenenstad woonde. Er was zelfs geen geld om de jonge Matheus naar school te laten gaan. Bij een amateurclub spelen was eveneens geen optie, waardoor Henrique in de sloppenwijken van São Paulo leerde voetballen en tegelijkertijd kennis maakte met de wetten van de straat. Hij was dagelijks met een bal aan zijn voet te vinden, wat al snel werd opgemerkt door de ouders van de kinderen met wie hij partijtjes speelde. Zijn vader wilde vroeger dolgraag slagen als voetballer, maar die droom kreeg nooit gestalte. Hierdoor werd later alle hoop later gevestigd op zoonlief Matheus. Het voetbal moest de nog piepjonge middenvelder ook weghouden van de gevaren van criminaliteit en drugsgebruik, zo luidde het oordeel.

Henrique werd al snel opgemerkt door scouts van Fluminense, dat hem dan ook een proefperiode in het vooruitzicht stelde. De tijdelijke overgang naar het bijna vierhonderd kilometer verderop gelegen Rio de Janeiro bracht echter niet het gewenste resultaat. Henrique had enorm last van heimwee en wilde na de stage van twee maanden zo snel mogelijk terug naar zijn familie in São Paulo. Een stage bij Gremio, bijna duizend kilometer verwijderd van de vertrouwde thuisomgeving, viel een stuk beter in de smaak. Desondanks besloot de uit Porto Alegre afkomstige club om de samenwerking aan het einde van het seizoen stop te zetten. Henrique keerde enigszins teleurgesteld terug bij amateurvereniging Nacional Atlético Clube, al diende een nieuwe kans zich al snel aan. Serie D-club São Caetano liet hem speelminuten maken in het Onder-17-elftal en al snel volgde de stap naar de Onder-20-lichting. Na zijn debuut in de hoofdmacht, met ook nog eens een doelpunt, begon Henrique aan een ijzersterke reeks in de São Paulo Youth Cup. Gremio was al snel overtuigd en haalde hem enkele jaren geleden binnen. Na het vertrek van Arthur Melo naar Barcelona, in 2018, nam hij al snel de rol van controleur op zich op het middenveld.

???? Um chute certeiro, um golaço! Matheus Henrique, do @Gremio, foi eleito como o autor do gol @qatarairways da semana na primeira rodada da Fase de Grupos da #Libertadores. pic.twitter.com/7hQpqx8YRf — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) March 9, 2020

Veelzijdigheid als troef

Een volgend stap naar Europa ligt in de lijn der verwachtingen. Xander Wilkinson voorspelt in dat kader een grote toekomst voor Henrique op clubniveau. "Hij is op elk gedeelte van het veld aanspeelbaar", zo schreef de Engelse voetbalanalist in maart voor Just Football. "En de manier waarop hij wegdraait, waardoor aanvallers lijken op honden die achter een bal aanrennen, is ook geweldig om te zien. Zijn tomeloze energie en zijn oog voor de ruimte werken doorgaans echt in zijn voordeel. Het is soms echt genieten met hem. Hij heeft ook gevoel voor op het juiste moment in het strafschopgebied komen, omdat hij vroeger verder naar voren speelde." Henrique is tevens erg degelijk in balbezit, want volgens WyScout komt 92,4 procent van zijn passes aan. Ook hierin houdt hij gelijke tred met voorganger Arthur Melo, die 93,3 procent noteert. Wilkinson is zeer te spreken over de ontwikkeling van de Gremio-middenvelder, maar bepaalde onderdelen zijn zeker voor verbetering vatbaar. "In zijn naïviteit begaat hij tijdens wedstrijden nog weleens stomme overtredingen. Dat komt hem dan ook geregeld op een gele kaart te staan. Ik heb er echter het volste vertrouwen in dat Henrique zal leren van deze fouten, naarmate hij steeds meer ervaring krijgt op profniveau." Het lijkt zeker dat een club uit een van de grote Europese competities op termijn een bod neerlegt bij Gremio. "Zijn vechtlust en karakter hebben hem al heel ver gebracht. We hebben het hier over een succesverhaal in wording."

Renato Gaúcho, die zelf in de beginjaren van zijn actieve loopbaan een contract wist af te dwingen bij AS Roma, is ook razend enthousiast over de slagingskansen van Henrique op het allerhoogste niveau. De huidige hoofdtrainer van Gremio vindt de vergelijking met Arthur Melo volstrekt logisch. "Hij beschikt zonder twijfel over dezelfde kwaliteiten en ik had ze dan ook graag in hetzelfde team zien spelen", liet de ervaren coach vorig jaar augustus optekenen door FOX Sports. "Hij gaat zeker het nationale elftal halen, zoals ik ook heb voorspeld met Arthur Melo. Voordat hij bekend werd, sprak ik al over Arthur met bondscoach Tite. ‘Let op hem’, zei ik toen. Henrique volgt precies dezelfde route." Het bleken profetische woorden te zijn, want slechts twee maanden later kende de alom geprezen middenvelder zijn vuurdoop bij Brazilië. Marcelo Teixeira, voormalig hoofdscout van Manchester United in Zuid-Amerika en de ontdekker van onder meer Rafael Da Silva, deelt de mening van Gaúcho. "Het is een erg dynamische en actieve speler, die in Porto Alegre door de meesten wordt gezien als de nieuwe Arthur Melo. Hij heeft een verfijnde manier van spelen, is ook nog eens behoorlijk snel en kan tevens het hele veld bestrijken", zo analyseerde de meesterscout vorig jaar op verzoek van Bleacher Report.

Braziliaanse versie van Frenkie de Jong?

De Peruviaanse voetbaljournalist Gonzalo Adolfo legde in maart in een uitgebreide van Henrique namens Football Bloody Hell het verband tussen Gremio en de manier van spelen in Europa. "Bij zijn club wordt hij gebruikt als een van de drie middenvelders in een 4-3-3-systeem. In deze speelwijze, die ook wordt gebruikt door Barcelona, Liverpool en Ajax, ligt de focus op balbezit en het van achteruit opbouwen. Henrique is vaak degene die de bal ophaalt bij een van de verdedigers, om zich vervolgens met het aanvalsspel te bemoeien." Adolfo snapt de vergelijking met Arthur Melo, al heeft Henrique volgens hem wel een streepje voor. "Hij heeft het in zich om een nóg completere middenvelder te worden, eentje die van toegevoegde waarde kan zijn in aanvallend opzicht. Henrique heeft vaker dan Arthur de neiging om al dribbelend en in het combinatiespel tussen de linies te opereren. Met deze kenmerken kun je een profielschets maken die lijkt of die van Frenkie de Jong of Thiago Alcántara." De smaakmaker van Gremio is daarnaast van grote waarde met zijn splijtende passes. "Met deze passes kunnen watervlugge vleugelaanvallers in stelling worden gebracht, wat vervolgens tot één-op-één-situaties met verdedigers van de tegenstander kan leiden. Er zijn veel elftallen met een 4-3-3-systeem die zo opereren, zoals Liverpool met Sadio Mané en Mohamed Salah." Uit cijfers van WyScout blijkt dat 88 procent van de voorwaartse passes van Henrique aankomt, net iets minder goed dan De Jong: 89 procent. Desondanks blijft de begeerde Braziliaan onder meer Georginio Wijnaldum (81 procent) en Donny van de Beek (75 procent) voor.

Henrique is in verschillende buitenlandse media gelinkt aan Barcelona, dat in verdediger Gerard Piqué een bewonderaar heeft. De routinier had in mei vorig jaar een duidelijke videoboodschap voor de aanstormende middenvelder. "Hoi Matheus, ik hoop je snel in Europa te zien. Een dikke knuffel en blijf vooral zo doorgaan, dan komt het vanzelf wel goed." De door Henrique op Instagram geplaatste video ging al snel viral, waarna de laatstgenoemde besloot om de beelden snel weer te verwijderen. Naar verluidt was het bestuur van Gremio niet zo gelukkig met het feit dat hij de lokroep van Piqué zo gretig deelde met zijn volgers op de sociale media. Mocht Barcelona niet zijn volgende club worden, dan is AS Monaco, Ajax of een Italiaanse topclub wellicht de volgende halte in de nog prille loopbaan van Henrique. Kort voor de uitbraak van het coronavirus gaf hij nog maar eens zijn visitekaartje af in het duel met het Colombiaanse América de Cali in de Copa Libertadores. Het doelpunt van net buiten het strafschopgebied behoorde in maart tot de vier mooiste treffers van het prestigieuze toernooi. De rijzende ster van het Braziliaanse voetbal heeft een ontsnappingsclausule van tachtig miljoen euro in zijn contract staan en omdat de coronacrisis ook de voetbalwereld in zijn greep heeft, is het nog maar de vraag of Henrique deze zomer al de sprong waagt richting het Europese toneel.