Wesley Sneijder zorgt voor verbazing met nieuwe business

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Wesley Sneijder lanceerde eerder deze maand een nieuw bedrijfje, samen met onder meer zijn broertje Rodney en zanger Rolf Sanchez. Nu is ook bekend waarin Sneijder gaat ondernemen: hij gaat ‘ondernemers helpen hun bedrijven te laten groeien door middel van winstgevende online strategieën’. Het idee leidde tot veel verbazing op social media.





Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez speelden vrijdag een potje padel: een mix van tennis en squash.





Shanice van de Sanden zette haar jarige partner vrijdag flink in het zonnetje. Veel is overigens niet bekend over de vriendin van de voetbalster, al viel uit de Instagram Stories van Van de Sanden op te maken dat zij haar dertigste verjaardag vierde. Arturo Vidal blies 33 kaarsjes uit.





De kappers zijn inmiddels weer open, maar Pierre van Hooijdonk heeft nog altijd geen afscheid genomen van zijn quarantainelook. De oud-voetballer vermaakte zich vrijdag in elk geval met een biertje in het zwembad. Ook Julian Weigl en Jackie Groenen dompelden zich onder.





Matthijs de Ligt bracht de vrijdag knus binnen door met zijn vriendin AnneKee Molenaar en de honden. Scheidsrechter Danny Makkelie had zijn neefje op visite.





Gerard Deulofeu revalideert nog altijd van een zware knieblessure, maar met het bovenlichaam van de Spaanse aanvaller is ogenschijnlijk weinig mis.





Lisandro Magallán is een voetballer met intellect. De Argentijnse verdediger van Ajax studeert Rechten en las deze week een boek in het park.





Ruud Gullit kreeg deze week bezoek van zijn kleinkind.





Benjamin van Leer en Lieke Martens verwelkomden vrijdag een nieuwe hond in de familie.





Franck Ribéry werkte deze week een pittige training af met zijn zoontje.