Tuttosport: Milik kan geruild worden voor topspitsen uit Madrid en Londen

Napoli is mogelijkerwijs toch bereid om mee te werken aan een transfer van Arek Milik naar Atlético Madrid. De nummer zes van de Serie A bepaalde de vraagprijs voor de aanvaller aanvankelijk op veertig à vijftig miljoen euro, zo schrijft Tuttosport, maar dat bedrag wordt in Madrid vooralsnog als te hoog beoordeeld. Een andere route is mogelijk: Napoli heeft Atlético gevraagd of Diego Costa in een eventuele deal kan worden betrokken.

Atlético buigt zich momenteel over het voorstel. De club uit LaLiga heeft Milik al enige tijd in het vizier en is bereid om zich soepel op te stellen aangaande de mogelijke betrokkenheid van Diego Costa in het akkoord. Tuttosport verduidelijkt niet of het zou gaan om een rechtstreekse spelersruil tussen Diego Costa en Milik, of dat Napoli ook nog een geldbedrag overgemaakt zou krijgen bovenop de komst van de Spanjaard.

Volgens Mundo Deportivo vertegenwoordigt de vraagprijs van minstens veertig miljoen euro niet de 'daadwerkelijke waarde' van Milik. De sportkrant wijst erop dat zijn contract in Napels al over een jaar afloopt. Maar voorzitter Aurelio De Laurentiis geeft met de vraagprijs het signaal af dat hij eigenlijk geen afscheid wil nemen van de Pool, zo klinkt het. Bovendien is het denkbaar dat clubs tegen elkaar gaan opbieden, daar Atlético niet de enige geïnteresseerde partij is. .

De belangstelling van Juventus is al enige tijd een publiek geheim. Bij de regerend kampioen van Italië zou Milik herenigd kunnen worden met Maurizio Sarri, tussen 2016 en 2018 zijn trainer bij Napoli. Juventus zou ook overwegen om spelers te betrekken in een deal: de namen van Daniele Rugani, Luca Pellegrini, Cristian Romero en Juan Cuadrado worden genoemd door Tuttosport. Volgens de krant zouden Tottenham Hotspur en Napoli al contact hebben gehad over een eventuele deal waarin Lucas Moura de omgekeerde weg zou bewandelen, terwijl ook Chelsea belangstelling zou hebben voor Milik.

De spits maakte in 2016 voor 32 miljoen euro de overstap van Ajax naar Napoli en is, ondanks twee ernstige knieblessures, uitgegroeid tot een belangrijke kracht. In totaal speelde hij 109 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 46 keer scoorde. In de huidige jaargang staat de teller op 22 optredens en 12 doelpunten; in de Serie A scoorde hij dit seizoen 9 keer in 16 duels. Naar verluidt verlangt hij van zijn toekomstige werkgever een jaarloon van vijf miljoen euro. Dat zou weleens problematisch kunnen zijn, vermoeden media in Italië.