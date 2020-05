Grote eer valt Kasper Dolberg ten deel: ‘Een andere keuze was niet mogelijk’

Kasper Dolberg is vrijdag uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij OGC Nice. De club liet de eigen supporters de afgelopen tien dagen stemmen op de beste speler van de voortijdig beëindigde jaargang en Dolberg eindigde bovenaan met 39 procent van de stemmen. Middenvelder Pierre Lees-Melou finisht met 33 procent op de tweede plek, terwijl doelman Walter Benítez (25 procent) het podium completeert.

Dolberg was van tevoren al de favoriet voor de eretitel. Hij werd dit seizoen clubtopscorer met 11 doelpunten in 23 competitiewedstrijden; in de allerlaatste wedstrijd van het seizoen, de Derby de la Côte d'Azur tegen AS Monaco, boog Dolberg hoogstpersoonlijk een 0-1 achterstand om in een 2-1 zege. Het winnende doelpunt maakte hij in de tweede minuut van de blessuretijd. Dankzij die overwinning heeft Nice uiteindelijk een gemiddelde van 1,46 punten per wedstrijd behaald, waarmee het de vijfde plek innam.

Het was net niet voldoende voor Nice om zich direct te kwalificeren voor Europees voetbal. Het is nu afhankelijk van de uitkomsten in de Coupe de France en de Coupe de la Ligue: als de finales niet meer worden gespeeld, zal Nice de groepsfase van de Europa League betreden. Mocht een of beide bekers wel worden afgemaakt, dan moet Nice hopen dat Paris Saint-Germain wint. De grootmacht staat in beide finales en heeft zich reeds gekwalificeerd voor de Champions League, waardoor het Europese ticket naar Nice zou gaan.

Behalve zijn elf doelpunten gaf Dolberg dit seizoen ook drie assists. Zijn club stipt via de officiële kanalen bovendien aan dat 78,1 procent van al zijn schoten dit seizoen tussen de palen belandde: de beste ratio van alle spelers die minstens twintig doelpogingen ondernamen in de vijf grootste competities van Europa. Driemaal werd Dolberg dit seizoen al verkozen tot Speler van de Maand: in september, november en februari. Geen enkele speler van Nice presteerde dat vaker. "Zijn invloed was dit seizoen zo groot, dat het moeilijk was om op een andere naam te klikken", schrijft de club via sociale media.

Door zijn sterke seizoen is een transfer denkbaar, maar eerder deze maand lieten les Agions nog duidelijk weten geen afscheid te willen nemen van de ex-aanvaller van Ajax. “Daar is geen discussie over mogelijk. Hij heeft zelf ook niet de wens om te vertrekken. Hij voelt zich goed in Nice, waar hij alles heeft om te kunnen slagen”, vertelde technisch directeur Julien Fournier in gesprek met Nice-Matin. Het contract van de Deen in de Allianz Riviera loopt door tot de zomer van 2024.